Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !

"Nous donnons la priorité aux clients ayant effectué des réservations antérieures, et ceux qui ont été replacés sur ces vols limités seront contactés directement par Emirates.



Veuillez ne pas vous rendre à l'aéroport sans y avoir été préalablement informé.



Tous les autres vols restent suspendus jusqu'à nouvel ordre" , a répondu la compagnie à un client.



Dans le même temps, Dubaï Airports annonce la reprise partielle de ses opérations, ce lundi 2 mars au soir, pour l'aéroport international de Dubaï (DXB) et l'aéroport Al Maktoum International (DWC).



Cela ne concerne qu'un nombre limité de vols, vraisemblablement les transporteurs nationaux des Emirats. flydubai assurera également "un nombre limité de vols dans la soirée du 2 mars 2026."



Air France a, de son côté, suspendu tous ses vols vers Dubaï jusqu'au 5 mars 2026.