Dubaï et Abu Dhabi : une reprise des vols ce 2 mars 2026 !

exploitation de vols exceptionnels dans les aéroports des Émirats arabes unis


Le chaos dans les aéroports du Golfe pourrait-il se résorber dans les prochaines heures ou les prochains jours ? Après la réouverture de l'espace aérien d'Abu Dhabi, ce 2 mars 2026, c'est à celui de Dubaï de rouvrir aussi, permettant la reprise de quelques vols par les compagnies locales.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 15:50

Emirates annonce opérer des vols ce 2 mars au soir - Depositphotos
Après un week-end chaotique du fait de la guerre en Iran et des milliers de voyageurs bloqués partout dans les pays du Moyen-Orient, les espaces aériens de la région rouvrent partiellement.

Nous avions appris, ce lundi 2 mars 2026, à 11h, l'ouverture partielle du ciel d'Abu Dhabi. Ainsi, huit vols d'Etihad, la compagnie locale, ont décollé depuis l'Emirat.

Une liste restreinte de lignes est autorisée à reprendre, dont le vol ETD7NZ vers Paris CDG.

"Tous les vols commerciaux réguliers d’Etihad à destination et en provenance d’Abou Dhabi restent suspendus jusqu’à 14h00 (heure des Émirats arabes unis) le mercredi 4 mars.

Certains vols de repositionnement, de fret et de rapatriement peuvent être opérés en coordination avec les autorités des Émirats arabes unis et sous réserve d’autorisations opérationnelles et de sécurité strictes" indique la compagnie sur Twitter.

Ce n'est pas tout, car nous venons d'apprendre à l'instant qu'Emirates va pouvoir également opérer un nombre limité de vols à compter du soir du 2 mars.

Cette information provient directement du compte X (ex-Twitter) de la compagnie.

Emirates et Dubaï : une reprise des vols le 2 mars 2026

"Nous donnons la priorité aux clients ayant effectué des réservations antérieures, et ceux qui ont été replacés sur ces vols limités seront contactés directement par Emirates.

Veuillez ne pas vous rendre à l'aéroport sans y avoir été préalablement informé.

Tous les autres vols restent suspendus jusqu'à nouvel ordre", a répondu la compagnie à un client.

Dans le même temps, Dubaï Airports annonce la reprise partielle de ses opérations, ce lundi 2 mars au soir, pour l'aéroport international de Dubaï (DXB) et l'aéroport Al Maktoum International (DWC).

Cela ne concerne qu'un nombre limité de vols, vraisemblablement les transporteurs nationaux des Emirats. flydubai assurera également "un nombre limité de vols dans la soirée du 2 mars 2026."

Air France a, de son côté, suspendu tous ses vols vers Dubaï jusqu'au 5 mars 2026.

L'Autorité Générale de l'Aviation Civile aux Emirats Arabes Unis confirme à son tour l'exploitation de vols exceptionnels dans les aéroports des Émirats arabes unis.

L’Autorité "exhorte les passagers dont les vols ont été affectés à ne pas se rendre dans les aéroports tant qu’ils n’ont pas été contactés et informés des horaires et des détails de leur vol par leurs compagnies aériennes respectives, afin d’éviter l’encombrement et d’assurer un traitement fluide."

Lu 5355 fois

Tags : abu dhabi, dubai, emirates
