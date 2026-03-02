TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Éducation, environnement et accessibilité au cœur des engagements du groupe hôtelier


Au sein des hôtels Viva Resorts by Wyndham, l’engagement va au-delà de l’accueil et du confort des clients. Depuis quelques années, le groupe hôtelier a mis en place des initiatives concrètes pour soutenir l’éducation, la santé et le développement des communautés locales, tout en promouvant un tourisme durable et respectueux de l’environnement. Grâce à des partenariats stratégiques, à la certification Wyndham Green et à des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite, le groupe Viva Resorts by Wyndham crée un impact positif et durable pour ses hôtes, ses collaborateurs et les territoires où il s’implante.


Rédigé par Viva Resorts by Wyndham le Lundi 2 Mars 2026 à 08:00

Aer Lingus

Viva Resorts by Wyndham : un engagement durable pour l’éducation et les communautés locales


Le tourisme responsable est au cœur des priorités de Viva Resorts by Wyndham. Le groupe met en place plusieurs actions en faveur de l’éducation, la santé et le soutien aux communautés locales. La chaîne s’investit activement dans la formation des jeunes et le développement des compétences au sein des populations voisines, afin de contribuer à des progrès durables sur le long terme.

À travers des partenariats structurants, Viva Resorts by Wyndham soutient des associations, hôpitaux ou encore orphelinats. Les principaux engagements :

• Parrainage de la Fondation Viva de Colores, située dans la municipalité de Villa Hermosa, à La Romana - République dominicaine. Créée en 2014 en tant qu'école élémentaire pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Avec plus de 400 élèves aidés à ce jour.
• Partenariat avec le programme de protection de l'UNICEF, visant à promouvoir la prévention et la répression de la violence et de tous les types d'exploitation. Ce partenariat a également pour objectif de soutenir les adolescents victimes de ces crimes. Viva Resorts by Wyndham éduque son personnel tout en créant des ambassadeurs au sein des communautés où il travaille.
• Collaboration avec l'Association dominicaine de réhabilitation, une organisation à but non lucratif, offrant une réhabilitation intégrale aux personnes souffrant de handicaps physiques et intellectuels.
• Soutien aux hôpitaux locaux, aux orphelinats et aux maisons de retraite de la communauté de Bayahibe, La Romana.
Viva Resorts by Wyndham a parrainé de nombreux programmes, en collaboration avec INFOTEP, la formation de collaborateurs, ainsi que des programmes de troisième cycle dans des universités locales et internationales.
• Coordination des activités médicales pour le personnel de l'hôtel.

La chaîne favorise le développement économique et social des territoires par le biais de :
• L’achat auprès de producteurs et fournisseurs locaux
• La rénovation d’infrastructures scolaires
• La sponsorisation d’initiatives sportives communautaires
• Le pavage et nettoyage des routes

Ces actions reflètent l’engagement de Viva Resorts by Wyndham à créer un impact positif et durable, au bénéfice des populations locales comme de ses collaborateurs.

Wyndham Green : les engagements de Viva Resorts by Wyndham

Pour Viva Resorts by Wyndham, la préservation de l’environnement et de la culture locale est une priorité. Dans ce cadre, le groupe hôtelier adhère au programme Wyndham Green et s’engage activement en faveur du développement durable.

Conçu pour aider les hôtels à réduire leur empreinte écologique et à fonctionner de manière plus responsable, le programme Wyndham Green repose sur des initiatives respectueuses de l’environnement. Il s’aligne pleinement avec les valeurs de Viva Resorts et celles de ses clients soucieux d’un tourisme durable.

Le programme propose cinq niveaux de certification progressifs, couvrant des aspects essentiels de durabilité : conservation de l’énergie et de l’eau, gestion des déchets, ainsi que sensibilisation et engagement des clients et des collaborateurs.

Pour aller plus loin, les hôtels de la chaine propose plusieurs actions pour limiter son impact :

• Installation et entretien de pépinières de récifs coralliens à Bayahibe, La Romana, constituant un élément essentiel pour la conservation de la vie marine.
• Le Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham est le premier établissement du pays à utiliser le gaz naturel pour ses cuisines, ses chaudières et ses sèche-linge, afin de réduire les émissions de CO2 dans l'environnement.
• Partenariat avec l'université de l'Indiana pour soutenir les recherches environnementales et océaniques à Bayahibe, La Romana.
• Panneaux solaires pour le chauffage de l'eau dans les stations balnéaires de la République dominicaine et des Bahamas.
• Installation et entretien de pépinières de récifs coralliens à Bayahibe, La Romana, qui constituent un élément essentiel de la conservation du milieu marin.
• Élimination des pailles en plastique au sein de toutes les propriétés.
• Obtention de la certification Drapeau Bleu pour les plages de Bayahibe et des 2 hôtels de Playacar

Aujourd’hui, tous les hôtels Viva Resorts by Wyndham sont certifiés Wyndham Green, illustrant leur engagement concret pour un tourisme plus responsable et respectueux de l’environnement.
En 2025, les Resorts Viva Azteca, Viva Maya et Viva V Samana by Wyndham ont atteint le niveau expert 5, le plus élevé du programme durable de Wyndham Hotels & Resorts.

Enfin, l'intégration de Viva Miches by Wyndham a permis de renforcer l’engagement du groupe en faveur du tourisme durable en rejoignant l'initiative ProTortuga, mise en œuvre dans le cadre d’un accord entre l'Association hôtelière et touristique El Seibo-Miches Promiches et le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Viva Resorts by Wyndham souligne ainsi l'importance de la collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la communauté pour la protection de l'environnement.

L'alliance avec ProTortuga est un parfait exemple de la façon dont le tourisme peut s'intégrer de manière positive à la société civile. La nature conservée tout en veillant à ce que les plages de Miches et de Lavacama restent dans des conditions optimales pour la reproduction des tortues de mer. Cela contribue non seulement à la biodiversité locale, mais enrichit également l'expérience des visiteurs, qui peuvent ainsi profiter de la nature dans son état le plus pur.

Accessibilité pour tous

Dans chaque hôtel Viva Resorts by Wyndham, la mobilité, confort et le bien-être de tous les clients sont une priorité. La chaine met un point d’honneur à ce que chaque Resort dispose d’installations adaptées aux personnes à mobilité réduite, avec un accès facilité dans l’ensemble des hôtels (chemins, allées et étages), des chambres spécialement concues,pour des chaises roulantes, et chaises adaptées pour des bains en piscines ou dans la mer.

Afin de faciliter l’accès à tous ces services, le groupe conseille à tous ses clients et futurs clients en situation de handicap de les informer en amont de leur venue afin de pouvoir disposer des services adaptés à leurs besoins.

Contact Viva Resorts by Wyndham France

Viva Resorts by Wyndham

Bénédicte Courné
Mobile : 06 08 32 58 74
Email : benedicte@hotels-collection.com

Site web : www.vivaresorts.com

Plateforme B2B : https://onestopviva.net/

