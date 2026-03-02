Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un engagement durable pour l’éducation et les communautés locales

Le tourisme responsable est au cœur des priorités de Viva Resorts by Wyndham. Le groupe met en place plusieurs actions en faveur de l’éducation, la santé et le soutien aux communautés locales. La chaîne s’investit activement dans la formation des jeunes et le développement des compétences au sein des populations voisines, afin de contribuer à des progrès durables sur le long terme.



À travers des partenariats structurants, Viva Resorts by Wyndham soutient des associations, hôpitaux ou encore orphelinats. Les principaux engagements :



• Parrainage de la Fondation Viva de Colores, située dans la municipalité de Villa Hermosa, à La Romana - République dominicaine. Créée en 2014 en tant qu'école élémentaire pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. Avec plus de 400 élèves aidés à ce jour.

• Partenariat avec le programme de protection de l'UNICEF, visant à promouvoir la prévention et la répression de la violence et de tous les types d'exploitation. Ce partenariat a également pour objectif de soutenir les adolescents victimes de ces crimes. Viva Resorts by Wyndham éduque son personnel tout en créant des ambassadeurs au sein des communautés où il travaille.

• Collaboration avec l'Association dominicaine de réhabilitation, une organisation à but non lucratif, offrant une réhabilitation intégrale aux personnes souffrant de handicaps physiques et intellectuels.

• Soutien aux hôpitaux locaux, aux orphelinats et aux maisons de retraite de la communauté de Bayahibe, La Romana.

• Viva Resorts by Wyndham a parrainé de nombreux programmes, en collaboration avec INFOTEP, la formation de collaborateurs, ainsi que des programmes de troisième cycle dans des universités locales et internationales.

• Coordination des activités médicales pour le personnel de l'hôtel.



La chaîne favorise le développement économique et social des territoires par le biais de :

• L’achat auprès de producteurs et fournisseurs locaux

• La rénovation d’infrastructures scolaires

• La sponsorisation d’initiatives sportives communautaires

• Le pavage et nettoyage des routes



Ces actions reflètent l’engagement de Viva Resorts by Wyndham à créer un impact positif et durable, au bénéfice des populations locales comme de ses collaborateurs.