LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026

de nouveaux vols vers la Grande Caraïbe


L’aéroport Guadeloupe Maryse Condé continue d’étendre son réseau régional. La nouvelle compagnie LIAT Air a annoncé l’ouverture prochaine de deux liaisons directes au départ de Pointe-à-Pitre vers Antigua et Montego Bay.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 14:11

La stratégie de diversification de l’aéroport Guadeloupe Maryse Condé franchit une nouvelle étape. Après avoir renforcé ses liaisons vers le Canada et les îles du Sud, la plateforme guadeloupéenne s'attaque désormais au marché de la Grande Caraïbe avec l’appui de LIAT Air.

Dès le 1er mai 2026, la compagnie rétablira une ligne historique : la liaison vers Antigua (ANU). Deux rotations hebdomadaires seront opérées les vendredis et dimanches en ATR-42 (48 sièges).

À partir de juillet, deux vols supplémentaires s’ajouteront en Embraer ERJ-145 (50 sièges) pour un service assuré toute l’année.

Cette réouverture offre des perspectives de correspondances stratégiques vers les États-Unis (New York) et le Royaume-Uni depuis Antigua indique un communiqué de presse.

Une ligne entre la Guadeloupe et Montego Bay

LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026 - Depositphotos.com Auteur FP468189
LIAT Air relie la Guadeloupe à Antigua et à la Jamaïque dès mai 2026 - Depositphotos.com Auteur FP468189
La grande nouveauté réside dans l’ouverture d’une ligne directe vers Montego Bay (MBJ), en Jamaïque. Prévue pour débuter la première semaine de juillet, cette desserte coïncidera avec le célèbre festival « Reggae Sumfest ».

Deux vols par semaine (mardi et samedi) seront opérés en Embraer ERJ-145.

Pour Alain Bièvre, Président du Directoire de la SAGPC, ce succès résulte d'une étroite collaboration avec la Région Guadeloupe et le CTIG. Il voit dans ces nouvelles lignes « un outil majeur au service du développement économique et touristique des Îles de Guadeloupe ».

De son côté, Hafsah Abdulsalam, CEO de LIAT Air, souligne que ce déploiement favorise une plus grande intégration régionale : « Le vol direct depuis la Guadeloupe élargit les possibilités de voyage et renforce les liens essentiels entre nos îles ».

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias