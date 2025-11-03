TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Au départ de Québec et Toronto


À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de ses vols vers les Antilles françaises, Air Canada annonce le lancement de deux nouvelles liaisons saisonnières entre le Canada et la Martinique et la Guadeloupe pour l’hiver 2025-2026.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique - Depositphotos.com Auteur JHVEPhoto
Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique - Depositphotos.com Auteur JHVEPhoto
CroisiEurope
Air Canada célèbre aujourd’hui un anniversaire symbolique: le 50ᵉ anniversaire de ses premiers vols vers la Guadeloupe et la Martinique, inaugurés le 3 novembre 1975.

« Célébrer cinquante ans de vols vers la Guadeloupe et la Martinique, c’est avant tout rendre hommage à des liens durables tissés au fil des décennies entre le Canada et les Antilles françaises », déclare Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada.

A lire aussi : Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !"

Air Canada : Martinique et Guadeloupe au départ de Québec et Toronto

Autres articles
Dans le cadre du renforcement de son réseau entre le Canada et les Antilles, Air Canada opérera cet hiver deux nouvelles liaisons saisonnières :

- Québec (YQB) – Fort-de-France (FDF) : du 7 décembre 2025 au 12 avril 2026, un vol hebdomadaire (dimanche)

- Toronto (YYZ) – Pointe-à-Pitre (PTP) : du 20 décembre 2025 au 11 avril 2026, un vol hebdomadaire (samedi)

Ces nouveaux services s’ajoutent aux vols existants au départ de Montréal.

A lire aussi : Antilles françaises : Guadeloupe et Martinique veulent impulser un nouvel élan

Lu 225 fois

Tags : air canada, guadeloupe, martinique
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Le Swiss Travel Pass est une solution de voyage tout-en-un idéale pour explorer la Suisse sans...
Dernière heure

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

La Colombie, "pays de la beauté", séduit toujours plus de voyageurs français

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias