Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Dans le cadre du renforcement de son réseau entre le Canada et les Antilles, Air Canada opérera cet hiver deux nouvelles liaisons saisonnières :: du 7 décembre 2025 au 12 avril 2026, un vol hebdomadaire (dimanche): du 20 décembre 2025 au 11 avril 2026, un vol hebdomadaire (samedi)Ces nouveaux services s’ajoutent aux vols existants au départ de Montréal.