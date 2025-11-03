Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique - Depositphotos.com Auteur JHVEPhoto
Air Canada célèbre aujourd’hui un anniversaire symbolique: le 50ᵉ anniversaire de ses premiers vols vers la Guadeloupe et la Martinique, inaugurés le 3 novembre 1975.
« Célébrer cinquante ans de vols vers la Guadeloupe et la Martinique, c’est avant tout rendre hommage à des liens durables tissés au fil des décennies entre le Canada et les Antilles françaises », déclare Jean-François Raudin, Directeur Général France d’Air Canada.
A lire aussi : Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !"
Air Canada : Martinique et Guadeloupe au départ de Québec et Toronto
Dans le cadre du renforcement de son réseau entre le Canada et les Antilles, Air Canada opérera cet hiver deux nouvelles liaisons saisonnières :
- Québec (YQB) – Fort-de-France (FDF) : du 7 décembre 2025 au 12 avril 2026, un vol hebdomadaire (dimanche)
- Toronto (YYZ) – Pointe-à-Pitre (PTP) : du 20 décembre 2025 au 11 avril 2026, un vol hebdomadaire (samedi)
Ces nouveaux services s’ajoutent aux vols existants au départ de Montréal.
