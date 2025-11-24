Amérique du Nord : Air Canada introduit le wifi et les collations gratuites !

La compagnie déploie un vaste programme de rénovation des cabines

Air Canada annonce une modernisation complète de ses cabines sur l’ensemble de ses opérations en Amérique du Nord. Le programme, l’un des plus importants jamais engagés par la compagnie, concerne Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express, avec l’arrivée du Wi-Fi rapide et gratuit, de nouveaux aménagements, de nouveaux sièges et l’intégration progressive des 737 MAX dans la flotte d’Air Canada Rouge.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 24 Novembre 2025

