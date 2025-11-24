TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amérique du Nord : Air Canada introduit le wifi et les collations gratuites !

La compagnie déploie un vaste programme de rénovation des cabines


Air Canada annonce une modernisation complète de ses cabines sur l’ensemble de ses opérations en Amérique du Nord. Le programme, l’un des plus importants jamais engagés par la compagnie, concerne Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express, avec l’arrivée du Wi-Fi rapide et gratuit, de nouveaux aménagements, de nouveaux sièges et l’intégration progressive des 737 MAX dans la flotte d’Air Canada Rouge.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

Air Canada annonce une modernisation complète de ses cabines sur l’ensemble de ses opérations en Amérique du Nord ©DepositPhotos/JHVEPhoto
Air Canada engage une refonte globale de ses cabines sur l’ensemble de son réseau nord-américain.

Porté par un investissement pluriannuel, ce programme concerne simultanément l’exploitation principale, Air Canada Rouge et Air Canada Express. Il introduit de nouveaux aménagements, de nouvaux systèmes de divertissements, un design commun et le déploiement d’un Wi-Fi rapide et gratuit.

L’ensemble des Boeing 737 MAX 8 de l’exploitation principale basculera dans la flotte Rouge au cours de l’année 2026. Les appareils offriront 12 fauteuils en Classe affaires, 18 sièges Préférence et 147 sièges standards, tous équipés d’écrans individuels. Une nouvelle base équipage Air Canada Rouge ouvrira à Vancouver afin d’accompagner cette montée en puissance.

Parallèlement, les Airbus A320 et A321, récemment rénovés, rejoindront l’exploitation principale. Quinze appareils ont déjà été transformés selon les nouvelles normes cabine de la compagnie.

Une montée en gamme étendue à Air Canada Express et un renforcement de la flotte A220

Le renouvellement cabine touche également les opérations régionales. Les appareils exploités par Jazz, dont les Embraer E175 et les CRJ900, adopteront progressivement les nouveaux standards Air Canada à partir de 2026.

Le Wi-Fi nouvelle génération est déjà disponible sur 55 % de la flotte. Ce programme complète la modernisation annoncée de 25 Dash 8-400, qui recevront de nouveaux sièges, un nouvel aménagement et, depuis l’aéroport Billy Bishop de Toronto, le Wi-Fi rapide et gratuit.

Air Canada poursuit également son investissement dans l’A220-300, produit au Québec, avec une commande supplémentaire de 26 appareils. Les modèles livrés à partir de 2026 intégreront la nouvelle norme cabine, dont les coffres XL.

Enfin, la compagnie introduit une nouveauté commune à tous les vols nord-américains opérés par Air Canada, Air Canada Rouge et Air Canada Express : collations, bières et vins seront désormais proposés sans frais, avec une sélection incluant des produits fabriqués au Canada.

À lire aussi : Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !"

Lu 219 fois

Tags : air canada
