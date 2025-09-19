TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Une fonctionnalité désormais active sur plusieurs hubs transatlantiques


Depuis septembre 2025, Air Canada propose à ses passagers européens un suivi numérique de leurs bagages via son application mobile. Après le Canada et les États-Unis, ce service est désormais accessible depuis plusieurs aéroports majeurs en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.


Rédigé par le Vendredi 19 Septembre 2025

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada - Depositphotos.com
Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada - Depositphotos.com
CroisiEurope
Air Canada poursuit le déploiement international de son outil de suivi des bagages. Après une première mise en service en Amérique du Nord en 2023, cette fonctionnalité arrive en Europe.

Elle est désormais active pour les passagers au départ de Londres, Paris, Dublin et Édimbourg, ainsi que depuis Rome, Milan et Copenhague. Au-delà de l’Europe, le service a également été introduit sur plusieurs destinations clés en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Sont concernés : Tokyo (Haneda et Narita), Pékin, Shanghai, Singapour, Bogotá, Cancún, Buenos Aires, São Paulo, Mexico, Punta Cana et Tulum (Mexique).

A lire aussi : De Toulouse à Palma de Majorque : Air Canada trace la première route européenne en A321XLR

Air Canada : suivre chaque étape du trajet du bagage sur une appli

Autres articles
Concrètement, les bagages sont scannés à intervalles réguliers au sein des aéroports équipés. L’application permet alors aux clients de suivre chaque étape : enregistrement, chargement en soute, correspondances et livraison finale.

Depuis son lancement en 2023, Air Canada souligne que le service rencontre un « grand succès » auprès des passagers nord-américains, ce qui a motivé son déploiement progressif vers les autres régions.

L’application propose plusieurs outils intégrés, parmi lesquels la fonction « What’s Next », qui indique directement le carrousel de livraison à l’arrivée ou le point de transfert en correspondance. Cet élément permet d’anticiper les déplacements dans l’aéroport et de réduire le stress lié à l’attente des bagages.

En cas de retard, les passagers reçoivent une notification dans l’application, en complément du SMS et de l’e-mail déjà utilisés par la compagnie. Ils peuvent également remplir un rapport de bagage retardé directement depuis leur smartphone. Une fois le signalement effectué, un numéro de dossier et un lien de suivi des mises à jour sont automatiquement générés.

Lu 165 fois

Tags : air canada
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 19 Septembre 2025 - 10:24 Hiver : French bee renforce La Réunion et l’Atlantique Nord

Jeudi 18 Septembre 2025 - 15:30 Madagascar Airlines et Corsair intensifient leur coopération

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Air Europa : une rentrée tournée vers les horizons lointains Alors que la rentrée marque le retour...
Dernière heure

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CROISILAND - Agent de vente et de réservation H/F - CDI - (Le Bourget-du-Lac (73))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VISITEURS - Commercial(e) BtoB – Tourisme sur mesure & circuits d’exception - CDI - (Paris/Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
AirMaG

AirMaG

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias