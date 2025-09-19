Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Air Canada poursuit le déploiement international de son outil de suivi des bagages. Après une première mise en service en Amérique du Nord en 2023, cette fonctionnalité arrive en Europe.
Elle est désormais active pour les passagers au départ de Londres, Paris, Dublin et Édimbourg, ainsi que depuis Rome, Milan et Copenhague. Au-delà de l’Europe, le service a également été introduit sur plusieurs destinations clés en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Sont concernés : Tokyo (Haneda et Narita), Pékin, Shanghai, Singapour, Bogotá, Cancún, Buenos Aires, São Paulo, Mexico, Punta Cana et Tulum (Mexique).
Air Canada : suivre chaque étape du trajet du bagage sur une appli
Concrètement, les bagages sont scannés à intervalles réguliers au sein des aéroports équipés. L’application permet alors aux clients de suivre chaque étape : enregistrement, chargement en soute, correspondances et livraison finale.
Depuis son lancement en 2023, Air Canada souligne que le service rencontre un « grand succès » auprès des passagers nord-américains, ce qui a motivé son déploiement progressif vers les autres régions.
L’application propose plusieurs outils intégrés, parmi lesquels la fonction « What’s Next », qui indique directement le carrousel de livraison à l’arrivée ou le point de transfert en correspondance. Cet élément permet d’anticiper les déplacements dans l’aéroport et de réduire le stress lié à l’attente des bagages.
En cas de retard, les passagers reçoivent une notification dans l’application, en complément du SMS et de l’e-mail déjà utilisés par la compagnie. Ils peuvent également remplir un rapport de bagage retardé directement depuis leur smartphone. Une fois le signalement effectué, un numéro de dossier et un lien de suivi des mises à jour sont automatiquement générés.
