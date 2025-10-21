Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !" [ABO]

De gauche à droite, Christophe Hennebelle, Vice -président – Communications d’AIR CANADA, et Jean-François Raudin, le Directeur Général France à Paris le 17 octobre dernier. Photo : C.Hardin
Après une grève assez dure des agents de bord (les hôtesses et les stewards) de la compagnie en plein mois d’août, ayant quelque peu gâché la saison d’été, Air Canada a repris de l’altitude et vole de nouveau dans un ciel calme avec des projets de développements et d’ouvertures de lignes dont un des signes concrets est la commande de plus d’une centaine d’appareils, court-moyen et long-courrier que la compagnie a passé auprès de Boeing et d’Airbus.
Même si la grève de l’été dernier devrait avoir un impact financier négatif de 375 millions de dollars canadiens (229M€) sur le résultat d’exploitation du troisième trimestre, Christophe Hennebelle s’est voulu rassurant quant à la clôture des comptes en décembre 2025 en prévoyant des bénéfices pour la compagnie canadienne.
Air Canada : présence en France
De par le lien linguistique avec le Québec, la vitalité des échanges économiques, les flux touristiques et, depuis quelque temps, la captation par le Canada d’une clientèle se détournant des États-Unis, la France est un marché clé.
Le Hub de Roissy en est bien sûr la porte d’entrée majeure, mais la compagnie est déjà également bien présente en province, toute l’année au départ de Toulouse et en saison à Nice et Lyon.
C’est justement à Toulouse que Christophe Hennebelle est venu accueillir et féliciter le 100 000e passager au départ de l’aéroport toulousain vers Montréal qui a décollé le 16 octobre dernier.
Véritable pont entre deux villes dédiées à l’aéronautique et particulièrement Airbus (il y a un important site Airbus dans la région de Montréal à Mirabel), la ligne est un succès.
Une cinquième fréquence vers Montréal depuis Toulouse devrait être lancée l’été prochain avec l’incontournable A321XLR . Photo : Air Canada.
Une consolation pour l’aéroport de Toulouse qui avait vu avec regret l’arrêt des vols Qatar Airways vers Doha en 2023 et cette année, la fermeture de la base Easyjet.
États-Unis, Caraïbes : des connexions et destinations intéressantes pour les Français
En plus de ces multiples liaisons entre la France et le Canada, Christophe Hennebelle et Jean-François Raudin ont profité de notre rencontre pour rappeler qu'Air Canada, via son hub de Montréal, offre au marché français des connexions pratiques vers des régions du monde qu’ils affectionnent particulièrement.
Pour les provinciaux qui rêvent (encore) de New York, les responsables d’Air Canada ont tenu à rappeler qu’un vol vers « la grosse pomme » depuis Toulouse en connectant à Montréal peut être aussi rapide qu’en passant par Paris avec en plus la possibilité de passer l’immigration américaine à Montréal pour arriver aux États-Unis au terminal des vols intérieurs.
Aussi, ils ont rappelé qu’ils sont aussi très présents dans la France des outre-mer aux Caraïbes avec en hiver, plusieurs fréquences par semaines sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France au départ de Montréal, Toronto et Québec.
« Nous sommes le premier transporteur étranger aux Antilles françaises », a précisé Christophe Hennebelle.
Durant la saison hiver, Air Canada et sa filiale « Air Canada Rouge » sont aussi en force en République dominicaine avec des connexions possibles depuis Paris.
Punta Cana, La Romana et la capitale Santo Domingo bien sûr, mais aussi les destinations montantes de l’île comme Puerto Plata et Samana.
Enfin, en mars dernier, la compagnie a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Montréal et les Bermudes, opérée par Air Canada Rouge.
Depuis le mois de juin, cette nouvelle route permet aux voyageurs français de rejoindre Hamilton, la capitale des Bermudes avec une seule correspondance, facilitant ainsi l'accès à cette destination assez prisée, mais méconnue chez nous.
Des villes françaises supplémentaires en 2026
Pour l’année 2026, nul doute que les A321XLR seront les principaux contributeurs au grand projet d’Air Canada d’élargir significativement son réseau et notamment en Europe.
« Cela ouvrira un éventail de nouvelles possibilités, ainsi que de nouveaux itinéraires et marchés. Nous sommes très enthousiastes à l’égard de cette acquisition, qui marquera le début d’une nouvelle ère de croissance internationale pour la Société. » a déclaré ce mois-ci Alexandre Lefèvre, vice-président – Planification du réseau – Amérique du Nord et Programme d’exploitation aérienne de la compagnie.
Avec son rayon d’action, ses 14 sièges business et ses 168 siège éco, l’avion est parfait pour envisager depuis le Canada la desserte de villes moyennes.
Déjà et pour l’été prochain, Édimbourg, Dublin et Palma de Majorque sont au programme et le projet est d’ouvrir en Europe de nombreuses lignes.
Quid de nouvelles destinations en France ? Les responsables veulent rester discrets.
Cependant, Jean-François Raudin, le Directeur général France n’a pas pu s’empêcher de nous glisser concernant ce sujet, « La France est promise à un bel avenir ! ».
Attache ta tuque* comme on dit au Québec.
*soyons prêts
