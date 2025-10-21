Air Canada : "La France est promise à un bel avenir !" [ABO]

Pour l’année 2026, nul doute que les A321XLR seront les principaux contributeurs au grand projet d’Air Canada d’élargir significativement son réseau et notamment en Europe.



« Cela ouvrira un éventail de nouvelles possibilités, ainsi que de nouveaux itinéraires et marchés. Nous sommes très enthousiastes à l’égard de cette acquisition, qui marquera le début d’une nouvelle ère de croissance internationale pour la Société. » a déclaré ce mois-ci Alexandre Lefèvre, vice-président – Planification du réseau – Amérique du Nord et Programme d’exploitation aérienne de la compagnie.



Avec son rayon d’action, ses 14 sièges business et ses 168 siège éco, l’avion est parfait pour envisager depuis le Canada la desserte de villes moyennes.



Déjà et pour l’été prochain, Édimbourg, Dublin et Palma de Majorque sont au programme et le projet est d’ouvrir en Europe de nombreuses lignes.



Quid de nouvelles destinations en France ? Les responsables veulent rester discrets.

Cependant, Jean-François Raudin, le Directeur général France n’a pas pu s’empêcher de nous glisser concernant ce sujet, « La France est promise à un bel avenir ! ».



Attache ta tuque* comme on dit au Québec.

*soyons prêts