Nous sommes sur un palier concernant la saison été et spécifiquement le marché français.



Nous n’avons pas eu les taux de croissance des années précédentes, mais nous avons le même « load factor » (coefficient de remplissage, NDLR). Nous restons donc à un niveau très élevé.



Nous n’avons pas ouvert de nouvelles routes à l’exception d'Héraklion – Metz. Pour le reste, nous avons maintenu, voire augmenté certaines fréquences, à la marge par rapport aux années précédentes.



C'est pour cela que je parle d'un certain maintien sur le marché français. De manière plus globale, nous avons publié nos chiffres, la semaine dernière et ils sont très bons.



Nous avons un gain de 4% de passagers supplémentaires sur les 6 premiers mois de l'année. Pour revenir sur le marché français, je rappelle que nous volons depuis 9 villes en France.



Il y a peu de compagnies étrangères qui peuvent prétendre à ce chiffre. C’est un maillage territorial important auquel on peut même rajouter Genève, car beaucoup de Français vont prendre l'avion à Genève.



On peut aussi évoquer Luxembourg, Bruxelles, Barcelone ou encore Bilbao, qui sont aussi des zones de chalandise où se trouvent des Français.



Pour l'année 2026, le network n'est pas terminé. On travaille encore sur la saison prochaine. Actuellement sur cette période de l’année, nous avons la fin de saison qui est assez particulière sur le marché français parce qu’il y a la Toussaint et qu’il n'y a pas beaucoup de pays qui ont 15 jours de vacances juste après les vacances d’été.



En Grèce par exemple, les prochaines vacances seront celles de Noël. Les Français actuellement ont 15 jours jusqu’au début novembre.

La saison d’été aujourd'hui en Grèce s'est étendue. Elle commence plus tôt, elle finit plus tard.



L’objectif de la Grèce, et de notre compagnie Aegean c’est d’investir davantage en termes de capacité, sur le « off-peak » que sur le « peak » . En pleine saison les avions sont utilisés à 100% et on s'aperçoit qu'il y a une demande récurrente de la Grèce hors saison. La Grèce uniquement d'avril à octobre, c’est fini. Au mois de février, au mois de décembre, les vols sont pleins aussi.