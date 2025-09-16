TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes

Cette coopération permettra de proposer des vols sur leurs réseaux respectifs


AEGEAN et IndiGo vont connecter leurs réseaux pour renforcer les liaisons entre la Grèce, l’Inde et l’Europe, avec des vols directs prévus dès 2026.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes - Photo Aegean
AEGEAN et IndiGo ont signé un protocole d’accord pour un partenariat de partage de codes.

Cette coopération permettra aux deux compagnies aériennes de proposer des vols sur leurs réseaux respectifs.

AEGEAN pourra ainsi renforcer sa connectivité vers l’Inde et l’Asie du Sud, tandis que les clients d’IndiGo bénéficieront de nouvelles options de voyage sur le réseau domestique et européen de la compagnie grecque.

IndiGo a déjà annoncé son intention de lancer des vols directs vers Athènes dès janvier 2026, tandis qu’AEGEAN prévoit d’inaugurer ses liaisons vers l’Inde d’ici mars 2026.

IndiGo et AEGEAN partenaires sur les réseaux grecs et indiens

IndiGo proposera dans un premier temps six vols hebdomadaires vers Athènes, tandis qu’AEGEAN opérera cinq vols hebdomadaires vers Delhi, puis trois vols hebdomadaires vers Mumbai.

Grâce à ce partenariat, les clients de la compagnie grecque bénéficieront d’un accès élargi aux destinations en Inde et en Asie du Sud, le code de vol « A3 » de la compagnie étant ajouté à un grand nombre de routes du réseau IndiGo.

Parallèlement, le code de vol « 6E » d’IndiGo sera apposé sur les vols nationaux et européens d’AEGEAN au départ de son hub principal, l’aéroport international d’Athènes.

Eftichios Vassilakis, Président d’AEGEAN, a déclaré : " Nous nous réjouissons de ce partenariat avec IndiGo, qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’échanges culturels, commerciaux et touristiques."

Pieter Elbers, PDG d’IndiGo, a ajouté : "Cette collaboration offre à nos clients la possibilité de réserver aisément des itinéraires optimisés sur un réseau étendu et intégré reliant les deux compagnies, incluant les magnifiques îles grecques ainsi que d’autres destinations régionales européennes."

