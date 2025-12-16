Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Il y a un an, la Commission européenne avait lancé une première alerte, en plaçant Air Tanzania sur liste noire.
La principale compagnie aérienne tanzanienne s’était alors vu interdire toute opération dans le ciel européen et se trouvait de facto exclue des programmes des opérateurs touristiques européens, et plus particulièrement français, en raison du principe de responsabilité de plein droit.
Puis, six mois plus tard, face au peu d’avancées constatées de la part de l’Autorité tanzanienne de l’aviation civile (TCAA), ce sont toutes les compagnies aériennes du pays qui ont été placées sur liste noire.
Depuis, une action de lobbying est menée à Bruxelles par les opérateurs touristiques, afin de faire infléchir une décision lourde de conséquences pour une destination qui avait été, durant la période Covid, l’une des rares bouées d’oxygène du secteur, et qui surfait depuis sur cette dynamique.
En France, les Entreprises du Voyage et le SETO ont missionné Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports, pour accompagner les autorités locales et les aider à rentrer dans les clous des exigences européennes.
Le 8 décembre 2025, la Commission européenne a publié une nouvelle mise à jour de la liste de sécurité aérienne, recensant les compagnies interdites d’opérer dans le ciel européen.
Et, malheureusement pour les opérateurs qui programment la Tanzanie, les compagnies locales y figurent toujours.
Pourquoi les compagnies de Tanzanie sont sur liste noire ?
Pour cette 47e mise à jour, et comme ce fut déjà le cas lors de la précédente, 169 compagnies aériennes sont interdites de ciel européen.
Ainsi, 142 compagnies, réparties dans 17 États, ont été placées sur liste noire, dont 35 transporteurs tanzaniens, en raison de lacunes constatées dans la surveillance exercée par les autorités aéronautiques de ces pays.
À ce chiffre, il convient d’ajouter 22 compagnies russes ainsi que cinq compagnies individuelles (Air Zimbabwe, Avior Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad et Iraqi Airways), qui figurent également sur cette liste en raison de graves déficiences en matière de sécurité.
Concernant la Tanzanie, la problématique n’est pas liée spécifiquement au risque que feraient peser les compagnies aériennes du pays, mais bien au fonctionnement de l’Autorité tanzanienne de l’aviation civile (TCAA).
Les lacunes relevées sont à la fois réglementaires et opérationnelles.
Comme nous vous le révélions cet été, "des inspecteurs de l’AESA, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, avaient mis en exergue des manquements au niveau des capacités et des compétences nécessaires pour superviser efficacement les activités aériennes en Tanzanie".
En consultant des notes ministérielles, nous découvrions que cette décision reposait notamment sur des défaillances de suivi et de réaction face aux observations formulées par les autorités européennes.
La TCAA avait ainsi été jugée défaillante par l’AESA, en raison de son incapacité à clôturer les problèmes de non-conformité relevés lors de l’audit.
Alors que la Commission européenne avait alerté l’autorité tanzanienne, celle-ci a donné l’impression d’être "absolument non préparée" et "trop décontractée" dans son traitement du dossier, selon les propres mots de l'ambassadrice de France.
Tanzanie : la mission de Jean-Baptiste Djebbari non retenue par le gouvernement
Pour remédier à cette situation particulièrement pénalisante pour les voyagistes français, le SETO et les EDV avaient missionné Jean-Baptiste Djebbari.
L’ancien ministre des Transports, qui a également travaillé à la DGAC, s’est rendu sur place durant trois jours au cours de l’été, afin de rencontrer des représentants des autorités tanzaniennes, des responsables politiques, des dirigeants de compagnies aériennes, etc.
À l’issue de cette mission, il a remis un rapport de sortie de crise aux autorités locales et adressé un document similaire aux syndicats patronaux français.
"La mission et notre position, au SETO et aux EDV, c’est que nous ne voulons pas donner de leçons. Nous souhaitons avancer conjointement pour trouver des solutions à cette crise.
Nous espérons maintenant que les autorités locales vont accepter ce programme de travail," nous avait alors expliqué Patrice Caradec.
Remis au gouvernement du pays africain le 9 août dernier, et exigeant une réponse rapide afin d’enclencher au plus vite le travail et de sortir les compagnies aériennes locales de cette zone d’exclusion, le rapport n’a jamais reçu de retour de la part de l’Exécutif.
Nous avons appris que les autorités tanzaniennes ont souhaité se débrouiller sans l’assistance française, rejetant les services de Jean-Baptiste Djebbari.
Cette mission avait pourtant pour objectif de clarifier les relations entre la TCAA et l’EASA, donc l’Union européenne, mais surtout d’accélérer le retour à la normale.
Force est de constater que l’autorité tanzanienne n’a pas répondu aux points de crispation ni aux exigences de Bruxelles, reconduisant ainsi l’interdiction pour encore plusieurs mois.
Tanzanie : est-il interdit de vendre des compagnies sur liste noire ?
La liste de sécurité aérienne est mise à jour tous les six mois par le Comité européen de la sécurité aérienne (ASC), avec le soutien de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA).
L’évaluation repose sur différentes sources, à savoir l’OACI, la FAA américaine, l’AESA, les rapports SAFA et TCO, ainsi que des informations collectées par les États membres et la Commission européenne.
Elle se fonde sur les normes internationales de sécurité, en particulier celles de l’OACI.
Les compagnies peuvent demander leur retrait de la liste en fournissant des preuves suffisantes attestant qu’elles respectent les normes internationales. Sauf que, dans le cas présent, c’est l’autorité aéronautique locale qui est hors des clous.
Or celle-ci n’a pas agi suffisamment vite pour rétablir la situation.
Ce renouvellement est donc une mauvaise nouvelle, puisqu’il prolonge les difficultés pour les opérateurs touristiques français de pouvoir opérer à destination.
"Dès lors que le vol intérieur est inclus dans un forfait, le principal problème concerne la couverture en responsabilité civile professionnelle (RCP)," nous confiait Chloé Rezlan, du cabinet Adeona Avocats, interrogée par plusieurs acteurs du secteur.
Il n’est pas interdit de vendre ou de réserver des billets auprès de compagnies figurant sur la liste noire, mais cela implique le respect d’un cadre légal très strict. Les tour-opérateurs doivent informer l’ensemble des clients concernés.
Selon la décision du voyageur, de maintenir ou non son séjour, le professionnel doit alors contacter son assureur afin de demander la suppression de la clause d’exclusion, dans le but de protéger l’agent de voyages en cas de litige.
Des compagnies étrangères ont bien été appelées à la rescousse, mais souvent à des horaires peu avantageux, en pleine nuit, ou bien les vols n’ont tout simplement jamais vu le jour.
Les opérateurs ont donc pris les devants, en organisant des transferts par la route ou en ferry. L’année 2025 se referme ainsi et restera terriblement compliquée pour l’une des destinations stars des tour-opérateurs français.
