Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…

Pour cette 47e mise à jour, et comme ce fut déjà le cas lors de la précédente, 169 compagnies aériennes sont interdites de ciel européen.



Ainsi, 142 compagnies, réparties dans 17 États, ont été placées sur liste noire, dont 35 transporteurs tanzaniens, en raison de lacunes constatées dans la surveillance exercée par les autorités aéronautiques de ces pays.



À ce chiffre, il convient d’ajouter 22 compagnies russes ainsi que cinq compagnies individuelles (Air Zimbabwe, Avior Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad et Iraqi Airways), qui figurent également sur cette liste en raison de graves déficiences en matière de sécurité.



Concernant la Tanzanie, la problématique n’est pas liée spécifiquement au risque que feraient peser les compagnies aériennes du pays, mais bien au fonctionnement de l’Autorité tanzanienne de l’aviation civile (TCAA).



Les lacunes relevées sont à la fois réglementaires et opérationnelles.



Comme nous vous le révélions cet été, " des inspecteurs de l’AESA, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, avaient mis en exergue des manquements au niveau des capacités et des compétences nécessaires pour superviser efficacement les activités aériennes en Tanzanie ".



En consultant des notes ministérielles, nous découvrions que cette décision reposait notamment sur des défaillances de suivi et de réaction face aux observations formulées par les autorités européennes.



La TCAA avait ainsi été jugée défaillante par l’AESA, en raison de son incapacité à clôturer les problèmes de non-conformité relevés lors de l’audit.



Alors que la Commission européenne avait alerté l’autorité tanzanienne, celle-ci a donné l’impression d’être " absolument non préparée " et " trop décontractée " dans son traitement du dossier, selon les propres mots de l'ambassadrice de France.