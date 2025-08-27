Après un été plutôt calme, les professionnels du voyage redoutent la rentrée... [ABO]

"C’était mon premier été en tant que président, j’étais sur mes gardes, prêt à répondre aux sollicitations en cas de problème.



Finalement, je n’ai pas eu à gérer de grandes problématiques.



Nous avons croisé les doigts pour que tout se passe bien en Tanzanie et pour que les grèves d’Air Canada ne plombent pas trop les TO spécialistes"

Déjà que les ventes n’étaient pas au rendez-vous en juin, mais alors juillet a été très mou. Je m’attendais à des ventes de dernière minute, mais l'activité a été très calme. C'est même mon pire mois de l’année.



J’en ai parlé autour de moi et mes confrères ont le même ressenti.



Globalement, l'été a été tranquille, tant sur les départs que sur les ventes, même si je sens que c'est reparti en août

Le son de cloche est le même au SETO., nous confie Patrice Caradec.Finalement, la Tanzanie n’aura pas causé de grandes sueurs aux producteurs et distributeurs, même s’ils ont dû s’adapter en trouvant des solutions de repli pour leurs clients.Pour Jean-Charles Franchomme, président du CDMV, qui était d’astreinte en août, la saison estivale a également été atone.", nous explique le cadre commercial groupes et web pour Steam Évasion.Il y a bien eu tout de même le cas des clients d’une travel planner laissés en plan lors d’un séjour en Tanzanie.Le président du CMDV a bien sûr aidé ces naufragés, pour sauver leurs vacances. Et voilà, presque le seul rebondissement d’une période habituellement riche en imprévus.