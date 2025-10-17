EDV Centre-Est : le syndicat mobilise ses adhérents face aux grands défis [ABO]

A propos de la révision de la directive sur les voyages à forfait, autre cheval de bataille des EDV depuis plusieurs années, " nous arrivons au bout " a lancé Valérie Boned.



" À la fin de l'année, nous disposerons de la dernière version votée par le Parlement européen, qui est en cours de discussion.



En effet, actuellement, nous sommes en trilogue, c'est-à-dire qu'il existe une version qui vient de la commission européenne, une version du Conseil européen et une version du Parlement européen. Evidemment, ce ne sont pas les mêmes versions, et le texte a évolué ".



Depuis le début, le syndicat ne perd pas vue le combat n°1 : celui des acomptes. " A la rentrée, avec Guillaume Beurdeley (le secrétaire général adjoint des EDV, ndlr), nous avons été reçus à Matignon, sous le gouvernement Bayrou, par une équipe en charge des affaires européennes composée pour moitié de membres permanents. Nous nous sommes assuré qu'ils avaient vraiment en tête ce sujet ".



Depuis le début des discussions concernant cette révision, le sujet des acomptes a bien évolué. " Dans une première version, le texte envisage de supprimer les acomptes. Une autre version prévoit de ne pas exiger de limites - ce qui nous irait très bien.



La dernière version du Parlement, quant à elle, dit que chaque État membre fera dans la transposition ce qu'il veut au sujet de la limitation des acomptes ou non ", a précisé Valérie Boned.



Aussi, le syndicat a tenu à s'assurer que la France supporterait sa position et comprenne les enjeux. " S'il y a moins ou pas d'acomptes, c'est le modèle économique qui tombe par terre ", a insisté Valérie Boned.



Le secteur du tourisme devrait en savoir plus d'ici à la fin de l'année. Toutefois, il faudra encore attendre entre 18 et 24 mois pour que la directive soit transposée dans chaque pays membre. " En France, nous entrerons alors en discussion avec le ministre du tourisme et le gouvernement du moment, ainsi qu'avec l'administration ", a rajouté Valérie Boned.