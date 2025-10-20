TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

Deux zodiacs 100 % électriques pour ses missions en Arctique et en Antarctique


Pionnière des croisières d’expédition, HX (ex-Hurtigruten Expeditions) renforce son engagement en faveur d’une exploration responsable. Deux zodiacs entièrement électriques rejoignent la flotte du MS Fram et du MS Fridtjof Nansen.


Mardi 21 Octobre 2025

L’objectif, à terme, est de remplacer l’ensemble des zodiacs à moteur thermique par des alternatives électriques et propres @HX
À l’approche de son 130ᵉ anniversaire, HX Expeditions franchit un nouveau cap. La compagnie, fondée en 1896, vient d’ajouter deux zodiacs MK5 entièrement électriques à sa flotte.

Équipées du système de propulsion RAD 40 de RAD Propulsion – considéré comme le plus avancé du marché –, ces embarcations opèreront en Arctique et en Antarctique à bord du MS Fram et du MS Fridtjof Nansen, navire hybride-électrique.

Elles seront principalement utilisées par les équipes scientifiques et les passagers participant aux excursions ou programmes de recherche embarqués.

Objectif : remplacer progressivement les moteurs à essence par des solutions électriques plus respectueuses des écosystèmes polaires.

HX Expeditions : une avancée pour la science

« La pollution sonore est l’un des impacts environnementaux les plus sous-estimés dans ces régions polaires », explique le Dr Verena Meraldi, scientifique en chef chez HX.

« Pour la faune sous-marine, le bruit peut faire la différence entre prospérer et lutter pour survivre. En ajoutant ces bateaux silencieux à notre flotte hybride-électrique, nous réduisons notre empreinte environnementale dans les endroits qui en ont le plus besoin. »

Le Dr Ari Friedlaender, biologiste marin et collaborateur régulier de HX, confirme l’intérêt scientifique de ces nouveaux zodiacs : « Leur silence nous permet d’approcher les baleines sans les perturber, ce qui rend nos observations plus naturelles. C’est une véritable révolution pour la recherche dans ces environnements reculés. »

