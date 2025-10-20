HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

« La pollution sonore est l’un des impacts environnementaux les plus sous-estimés dans ces régions polaires »,

« Pour la faune sous-marine, le bruit peut faire la différence entre prospérer et lutter pour survivre. En ajoutant ces bateaux silencieux à notre flotte hybride-électrique, nous réduisons notre empreinte environnementale dans les endroits qui en ont le plus besoin. »

Leur silence nous permet d’approcher les baleines sans les perturber, ce qui rend nos observations plus naturelles. C’est une véritable révolution pour la recherche dans ces environnements reculés. »