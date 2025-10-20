Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Il ne s’agissait pas d’ajouter des points de vente à notre réseau, mais de répondre à une opportunité stratégique et humaine

L’essentiel des ventes était déjà passé, ce qui n’a pas empêché certaines équipes de démarrer sur les chapeaux de roues. Ce qui ne nous empêche pas non plus de perdre des sous – ce qui était prévu -, au rythme d’environ six mille euros par agence et par mois.

Certaines agences sont clairement à la peine, en particulier en raison de mouvements de personnel qui les ont affectées dans les mois précédant la faillite. Notre rôle, et notre devoir, c’est de leur laisser du temps et de leur donner une chance de repartir à la conquête des clients perdus ou égarés, qui ne sont jamais très loin.