Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

spécialiste dans la billetterie des sociétés audiovisuelles et tournées de spectacles


Privilèges Voyages poursuit son développement en rachetant l'agence Intermonde. Le réseau dirigé par Bernard et Morgane Benhamou avait annoncé avoir l'ambition d'atteindre 50 millions d'euros de volume d'affaires grâce à la croissance externe.


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Bernard Benhamou, directeur général de Privilèges Voyages et Morgane Benhamou - Photo Privilèges Voyages
Bernard Benhamou, directeur général de Privilèges Voyages et Morgane Benhamou - Photo Privilèges Voyages
Aerticket
Selon nos confrères de l'Echotouristique, Privilèges Voyages vient de racheter Intermonde. L'information qui circulait lors du dernier congrès Manor se confirme donc.

Intermonde (dirigée par Julien Haziza) est spécialisée dans la billetterie des sociétés audiovisuelles et des tournées d’artistes en France et à l’étranger.

Privilèges Voyages a réalisé en 2024, un volume d'affaires facturé sur ses trois activités - grand public haut de gamme et le corporate avec une partie événementielle – à 40 millions d’euros. Avec cette acquisition, le voyagiste s'approche donc de son objectif de 50 M€. En juin 2024, l'entreprise avait aussi racheté Actuels Voyages.

"Notre stratégie passe par des développements par acquisition, qui nous permettront d’atteindre un volume d’affaires de 50 millions d’euros dans les 3 ans.", nous avait confié Bernard Benhamou dans une précédente interview, en septembre 2024.

Le corporate représente 70% de l'activité.

Business Travel : Privilèges Voyages une agence qui allie "outil technologie avec le professionnalisme humain"

Il y a un an, avec sa fille Morgane Benhamou, il nous a détaillé sa stratégie. L’agence a mis en place une politique de spécialisation par destination.

En 2024, Privilège Voyages a lancé Lagons du Monde, une marque née de la rencontre avec Julie Hellec, forte d’une solide expérience au sein de plusieurs DMC en Polynésie.

Ce nouveau label, intégré à l’écosystème Privilèges Voyages, s’est accompagné d’un site internet dédié.

"Aujourd'hui, sur pas mal de destinations, nous sommes obligés d'être pointus. C’est le cas de la Polynésie, impossible de la vendre si on ne la connaît pas. Idem pour des pays comme le Bhoutan, certaines zones asiatiques ou même l'Amérique Sud. La professionnalisation est nécessaire." nous avait-il expliqué.

Parallèlement, l’agence mise sur le secteur de la croisière, en forte croissance, notamment sur le segment luxe, porté par des compagnies telles que Four Seasons, Aman, Explora Journeys ou Ponant.

Quant au Business travel, Bernard Benhamou précisait : "On ne va pas aller sur de la consolidation, c'est surtout l'effet de volume qui nous intéresse. Pour nous, petite TMC de service, de proximité, la consolidation des grandes TMC est intéressante, elle nous permet de récupérer des clients. Nous sommes sur une niche : le sur-mesure et les outils. Nous allions l'outil technologie avec le professionnalisme humain".

1.Posté par Bertrand BILLEREY le 17/10/2025 09:08 | Alerter
Félicitations Bernard, Morgane et aux équipes !
http://www.fab-travel.com

TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
