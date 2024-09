Privilèges Voyages s’appuie sur la croissance externe 🔑

Dans le corporate, aujourd'hui, on ne peut pas échapper à l'effet de volume. Les marges baissent, nous sommes obligés d'avoir plus de volume pour récupérer notre vitesse de croisière et amortir les outils.



Nous avons racheté Actuels Voyages en juin 2024. Nos équipes se ressemblent, c'est très important. L'intégration s'est faite merveilleusement bien. Actuels voyages et ses 5 collaborateurs vont être absorbés au fil de l’eau.



Nos entreprises aussi se ressemblent, situées à 1km l’une de l’autre et avec la même typologie de clientèle, des PME de notoriété, c’est-à-dire des brands et toutes les deux référencées chez Manor.



L’effet de volume nous permet de continuer à être confortable dans notre développement.

En 2024, notre volume d'affaires facturé sur nos trois activités - grand public haut de gamme et le corporate avec une partie événementielle – est de 40 millions d’euros. 70% de notre activité est corporate.



Notre stratégie passe par des développements par acquisition, qui nous permettront d’atteindre un volume d’affaires de 50 millions d’euros dans les 3 ans.



En parallèle, nous développons la spécialisation thématique par destination. Nous avons créé, cette année, la marque Lagons du Monde, fruit de la rencontre avec Julie Hellec. Elle a vécu et travaillé pour plusieurs DMC en Polynésie.



Nous avons développé un site internet, qui fait partie intégrante de Privilèges Voyages.



Aujourd'hui, sur pas mal de destinations, nous sommes obligés d'être pointus. C’est le cas de la Polynésie, impossible de la vendre si on ne la connaît pas. Idem pour des pays comme le Bhoutan, certaines zones asiatiques ou même l'Amérique Sud. La professionnalisation est nécessaire.



Nous avons également mis le paquet, depuis maintenant un an, sur la croisière. Le marché est en développement, notamment le marché luxe de la croisière, avec des bateaux Four Seasons, Aman, Explora, ou encore Ponant qui s'est repositionné en exploration.



Nous sommes en cours de développement d’une marque et d’un site internet dédié.