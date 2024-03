Amex GBT s’offre CWT ! Naissance d'un mastodonte

Amex GBT s’apprête à acquérir CWT pour un montant total de 570 millions de dollars. Une transaction qui, inévitablement, va bouleverser le secteur.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 25 Mars 2024

Coup de tonnerre dans le monde du business travel. Amex GBT a annoncé ce lundi acquérir CWT pour un montant de 570 millions de dollars (526 millions d'euros).



La transaction devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2024, sous réserve des autorisations règlementaires, dans le cadre de pareille acquisition.



Le deal sera financé par une combinaison d'actions et de liquidités.



Paul Abbott, PDG d'Amex GBT, déclare dans un Intégrer CWT créera plus de choix pour les clients, plus d'opportunités pour voyageurs et plus de valeur pour les actionnaires. »



Après la clôture de l'acquisition, les clients de CWT auront ainsi accès aux solutions d'Amex GBT,



b[Patrick Andersen, PDG de CWT, d'ajouter : « Unir nos forces avec Amex GBT aide à accélérer notre vision du futur de voyages d'affaires, où l’humain et la technologie se combinent pour offrir une expérience client exceptionnelle. »



Un rachat qui devrait permettre de générer près de 155 millions de dollars (143 millions d'euros) de synergies annuelles d'ici trois ans, dont environ 35 % d'ici 2025, selon



Pour rappel, Amex GBT a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2,11 milliards d'euros, en hausse de 405,07 millions d'euros par rapport à 2022.

Rachat de CWT par Amex : Les concurrents sous pression ! Le voyage d'affaires est, plus que tout autre marché, un jeu de volume : pour les clients, pour les fournisseurs. La taille est le seul moyen de réaliser des économies d'échelle et d'atteindre des niveaux de rentabilité pertinents.



L'acquisition de CWT par Amex GBT exercera une pression sur des entreprises telles que Travelperk et Navan, qui devront toutes deux se battre encore plus durement pour atteindre le niveau d'échelle qu'un géant comme AmexGBT-CWT est sur le point de devenir, » a commenté Morgann Lesné, banquier d'affaires, expert en fusions-acquisitions dans le secteur des technologies du voyage chez Cambon Partners.



Il ajoute : «



A lire : Voyages d'affaires : vers une stabilisation des tarifs aériens



Les chiffres records du tourisme pour 2023 et les perspectives très positives pour 2024 donnent à de nombreux acteurs le sentiment que le moment est venu d'acquérir des concurrents Plus généralement, l'opération est une nouvelle preuve que 2024 sera l'année la plus importante pour les fusions-acquisitions dans le secteur des technologies du voyage.Les chiffres records du tourisme pour 2023 et les perspectives très positives pour 2024 donnent à de nombreux acteurs le sentiment que le moment est venu d'acquérir des concurrents



À la clôture de la transaction, Amex GBT prévoit d'émettre environ 71,7 millions d'actions de son action ordinaire à un prix fixe de 6,00 dollars par action et d'utiliser des liquidités disponibles pour financer le remboursement de la dette de CWT. » a commenté: «».

