NDC Air France et KLM : Amex GBT lance des pilotes sur Neo et Egencia déploiements clients pour les réservations en ligne du contenu NDC

American Express Global Business Travel proposera le contenu NDC d’Air France et KLM via Amadeus, pour certains clients Amex GBT utilisant Neo ou Egencia en France.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 27 Avril 2023

American Express Global Business Travel (Amex GBT) a annoncé le lancement prochain de pilotes et déploiements clients pour les réservations en ligne du contenu NDC d’Air France et KLM, grâce à ses solutions propriétaires, Neo et Egencia.



Ce nouveau contenu sera disponible grâce à Amadeus. Dans le cadre de NDC, Amex GBT a développé un Minimum Marketable Product (MMP) qui consiste en une " liste d’exigences relatives à la distribution du contenu NDC au sein de l’écosystème des voyages professionnels ".



" Air France et KLM répondent ainsi à ces critères en collaboration étroite avec Amex GBT et Amadeus " précise un communiqué.



Ainsi, Amex GBT pourra proposer le contenu NDC d’Air France et KLM via Amadeus, pour certains clients Amex GBT utilisant Neo ou Egencia en France. Les pilotes Neo seront activés en France et aux Pays-Bas. Egencia offrira la connectivité NDC pour la France.



John Bukowski, vice-président Content Acquisition et Strategic Sourcing chez Amex GBT, déclare : « Notre clientèle a besoin de solutions qui appuient le bien-être des voyageurs, et qui génère des économies. Ce qu’elle attend d’Amex GBT, c’est un contenu à forte valeur ajoutée qui ne diminuera pas les avantages d’un programme voyages optimisé, quel qu’en soit la source.



Nous travaillons avec Air France-KLM et Amadeus pour proposer une solution solide et évolutive, pour apporter des offres NDC sur nos plateformes. A l’avenir, nous espérons que cette solution servira d’exemple pour montrer comment de bons partenariats et le standard MMP peuvent permettre de faire avancer la modernisation de la distribution aérienne au sein de l’écosystème dans son ensemble. »



Stéphane Ormand, Vice-Président Distribution Air France-KLM, ajoute : « Nous avons étroitement collaboré avec Amex GBT pour développer une solution NDC durable et évolutive, à destination de nos clients communs utilisant la « marketplace » d’Amex GBT. A la suite de ce travail de long-terme, nous sommes ravis de commencer à offrir des avantages tangibles à nos clients communs grâce à NDC, tels que la tarification continue et une expérience plus personnalisée. »





