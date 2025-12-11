Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Cathay Pacific a rouvert son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A - Photo : Sacha Lenormand
Cathay Pacific annonce la réouverture de son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A.
Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon est à nouveau accessible.
S'il a conservé la même configuration depuis son ouverture en 2012, son design a été modernisé et sa disposition optimisée, inspirée des éléments emblématiques des salons primés de Cathay Pacific à l'aéroport international de Hong Kong.
"Les matériaux rénovés et la palette de couleurs plus lumineuses apportent une touche contemporaine, alliant la chaleur du bois et du bambou à l'élégance du marbre blanc et du granit noir", commente la compagnie dans un communiqué.
Pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, le salon "offre un environnement paisible baigné de lumière naturelle, grâce à ses grandes fenêtres donnant sur les pistes".
Lire aussi : Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin
Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon est à nouveau accessible.
S'il a conservé la même configuration depuis son ouverture en 2012, son design a été modernisé et sa disposition optimisée, inspirée des éléments emblématiques des salons primés de Cathay Pacific à l'aéroport international de Hong Kong.
"Les matériaux rénovés et la palette de couleurs plus lumineuses apportent une touche contemporaine, alliant la chaleur du bois et du bambou à l'élégance du marbre blanc et du granit noir", commente la compagnie dans un communiqué.
Pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, le salon "offre un environnement paisible baigné de lumière naturelle, grâce à ses grandes fenêtres donnant sur les pistes".
Lire aussi : Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin
Salon Cathay Pacific : le retour des services emblématiques
Autres articles
-
Black Friday 2025 : toutes les offres voyage à ne pas manquer !
-
Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin
-
Cathay Pacific relance sa liaison vers Adélaïde
-
Retard ou perte de bagage, Cathay Pacific déploie la géolocalisation !
-
Cathay Pacific ouvre une liaison directe Hong Kong à Urumqi
Les passagers pourront y retrouver le Noodle Bar, l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong. Un buffet en libre-service complète l’offre, avec une sélection de plats internationaux.
Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches et des stations de travail individuelles. Le Wi-Fi gratuit et des prises de courant sont disponibles dans tout le salon.
Avec cette réouverture, Cathay Pacific réaffirme son engagement envers la France, un marché clé pour la compagnie avec des vols quotidiens reliant Paris à Hong Kong et au-delà.
"Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol", a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.
Cathay Pacific exploite près de 90 vols hebdomadaires entre l'Europe et Hong Kong, offrant des correspondances vers plus de 100 destinations dans le monde entier.
Lire aussi : Retard ou perte de bagage, Cathay Pacific déploie la géolocalisation !
Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches et des stations de travail individuelles. Le Wi-Fi gratuit et des prises de courant sont disponibles dans tout le salon.
Avec cette réouverture, Cathay Pacific réaffirme son engagement envers la France, un marché clé pour la compagnie avec des vols quotidiens reliant Paris à Hong Kong et au-delà.
"Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol", a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.
Cathay Pacific exploite près de 90 vols hebdomadaires entre l'Europe et Hong Kong, offrant des correspondances vers plus de 100 destinations dans le monde entier.
Lire aussi : Retard ou perte de bagage, Cathay Pacific déploie la géolocalisation !