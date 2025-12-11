Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol

Les passagers pourront y retrouver, l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong.complète l’offre, avec une sélection de plats internationaux.sont également à disposition, incluant des douches et des stations de travail individuelles. Le Wi-Fi gratuit et des prises de courant sont disponibles dans tout le salon.Avec cette réouverture, Cathay Pacific réaffirme, un marché clé pour la compagnie avec des vols quotidiens reliant Paris à Hong Kong et au-delà.", a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.Cathay Pacific exploite près de, offrant des correspondances vers plus de 100 destinations dans le monde entier.