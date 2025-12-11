TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Il est situé dans le Terminal 2A


Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon Cathay Pacific de l'aéroport Paris Charles de Gaulle est à nouveau accessible et peut accueillir jusqu'à 120 passagers.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

Cathay Pacific a rouvert son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A - Photo : Sacha Lenormand
Cathay Pacific a rouvert son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A - Photo : Sacha Lenormand
Aerticket
Cathay Pacific annonce la réouverture de son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle, situé dans le Terminal 2A.

Après une fermeture temporaire pour rénovation, le salon est à nouveau accessible.

S'il a conservé la même configuration depuis son ouverture en 2012, son design a été modernisé et sa disposition optimisée, inspirée des éléments emblématiques des salons primés de Cathay Pacific à l'aéroport international de Hong Kong.

"Les matériaux rénovés et la palette de couleurs plus lumineuses apportent une touche contemporaine, alliant la chaleur du bois et du bambou à l'élégance du marbre blanc et du granit noir", commente la compagnie dans un communiqué.

Pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes, le salon "offre un environnement paisible baigné de lumière naturelle, grâce à ses grandes fenêtres donnant sur les pistes".

Lire aussi : Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin

Salon Cathay Pacific : le retour des services emblématiques

Autres articles
Les passagers pourront y retrouver le Noodle Bar, l'un des points forts du salon, proposant des plats inspirés des spécialités de Hong Kong. Un buffet en libre-service complète l’offre, avec une sélection de plats internationaux.

Des espaces dédiés au bien-être et au travail sont également à disposition, incluant des douches et des stations de travail individuelles. Le Wi-Fi gratuit et des prises de courant sont disponibles dans tout le salon.

Avec cette réouverture, Cathay Pacific réaffirme son engagement envers la France, un marché clé pour la compagnie avec des vols quotidiens reliant Paris à Hong Kong et au-delà.

"Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs dans notre salon parisien. Cet espace rénové offre un environnement confortable et apaisant, en parfaite harmonie avec notre engagement à offrir une expérience premium et haut de gamme, tant au sol qu'en vol", a déclaré Adrien Ng, responsable de la zone Sud de l'Europe chez Cathay.

Cathay Pacific exploite près de 90 vols hebdomadaires entre l'Europe et Hong Kong, offrant des correspondances vers plus de 100 destinations dans le monde entier.

Lire aussi : Retard ou perte de bagage, Cathay Pacific déploie la géolocalisation !

Lu 133 fois

Tags : cathay pacific
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 11 Décembre 2025 - 12:54 Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Mercredi 10 Décembre 2025 - 13:15 Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B

AirCaraibes.biz : Quand l'expertise caribéenne rencontre l'innovation B2B
La plateforme professionnelle d'Air Caraïbes s'impose comme un atout majeur pour les agents de...
Dernière heure

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Conseiller(e) Voyages BtoC H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde
HotelMaG

Hébergement

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias