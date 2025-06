Retard ou perte de bagage, Cathay Pacific déploie la géolocalisation !

Chez Cathay Pacific, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer l’expérience de nos clients. Cette fonctionnalité d’Apple est une vraie avancée.



Elle permet à nos clients et à nos équipes aéroportuaires d’agir plus rapidement et plus efficacement pour localiser un bagage

Le partage de localisation, pensé pour garantir la sécurité des données , s’arrête automatiquement dès que le bagage est récupéré par son propriétaire, ou au bout de sept jours.Il peut également être interrompu à tout moment par le passager. Le système repose sur le, composé de plus d’un milliard d’appareils capables de localiser un objet via Bluetooth, sans quene puissent accéder à ces données, assurant ainsi une", a déclaré Cheuk Lo , General Manager Airport Service Delivery de la compagnie.