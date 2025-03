Résultats 2024 : Cathay confirme sa solidité financière

Cathay Pacific a enregistré une baisse de 12 % de son rendement, tandis que HK Express a connu une diminution encore plus marquée de 23 %

difficultés opérationnelles en 2024 qui ont affecté ses résultats

La rentabilité de la compagnie devrait s’améliorer progressivement avec la poursuite de sa croissance et l’optimisation de son efficacité opérationnelle

Cathay Pacific et HK Express ont transporté ensemble plus de 30 % de passagers supplémentaires en 2024. Cependant, l’augmentation des capacités a entraîné une baisse des rendements passagers : «».Cathay poursuit sa stratégie de double marque, avec Cathay Pacific comme compagnie régulière premium et HK Express comme compagnie low-cost. Cette dernière a rencontré des «», notamment à cause deCathay reste confiant quant à la stratégie de HK Express : «». HK Express a été classée «» et est «».