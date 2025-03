Cathay Pacific augmente ses vols vers la Chine continentale

Nous sommes ravis d'élargir notre programme de vols en Chine Continentale cet été en desservant 20 destinations et en augmentant les fréquences sur plusieurs de nos itinéraires les plus populaires

Leintègre une. Dans la région de Pékin, l’offre s’élève à 56 vols aller-retour hebdomadaires, répartis entre sept rotations quotidiennes vers l’aéroport de Beijing Capital et une rotation quotidienne vers Beijing Daxing , opérée par HK Express. Shanghai bénéficie de 67 vols aller-retour hebdomadaires, dont huit vols quotidiens vers Shanghai Pudong et 11 vols hebdomadaires vers Shanghai Hongqiao.D’autres villes importantes voient également leur desserte renforcée.passent de quatre à sept vols aller-retour par semaine. HK Express assurera aussi des vols quotidiens vers Ningbo. Les liaisons vers Hangzhou atteignent désormais quatre vols aller-retour par jour. Nanjing est desservie deux fois par jour, Wenzhou compte dix rotations hebdomadaires et Wuhan douze.En parallèle de cette montée en capacité sur le réseau régional, Cathay annonce le. Cette desserte marque l’expansion de la compagnie vers l’ouest de la Chine. Le groupe souligne que cette stratégie répond à la fois à une forte demande de la clientèle d’affaires et à une dynamique croissante du tourisme. Cathay Pacific renforce également son réseau global. Treize nouvelles destinations sont ajoutées, dont Hyderabad, Dallas, Rome, Munich et Bruxelles. Pour sa, les nouvelles villes desservies incluent Sendai, Nha Trang, Ishigaki, Komatsu, Cheongju, Daegu et Miyako (Shimojishima). D’autres ouvertures sont attendues au cours de l’année., explique : «. » Le groupe vise à desservir plus de 100 destinations d’ici la fin de l’année 2025.