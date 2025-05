Cathay Pacific relance sa liaison vers Adélaïde

À partir du, Cathay Pacific assurera trois vols hebdomadaires entre Hong Kong et Adélaïde en Airbus A350-900. Cette liaison directe rétablit un lien important entre le hub de la compagnie à Hong Kong et la capitale de l’Australie-Méridionale. L’avion utilisé proposera une cabine Classe Affaires avec sièges-lits entièrement plats, une. En plus du transport de passagers, cette ligne offrira des capacités supplémentaires pour le fret, complétant les deux vols cargo hebdomadaires de Cathay Cargo vers le sud-ouest du Pacifique durant la saison hivernale.devient la huitième destination de Cathay Pacific dans cette région, aux côtés d’Auckland, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney (dessertes toute l’année) ainsi que Cairns et Christchurch (liaisons saisonnières hivernales). Cette ouverture s’inscrit dans une dynamique plus large d’expansion du groupe Cathay, qui inclut également HK Express, sa filiale low-cost. Ensemble, les deux compagnies ajouteront 16 nouvelles destinations internationales à leur réseau en 2025.Depuis le début de l’année, Cathay Pacific a déjà lancé des vols vers. D’autres ouvertures sont prévues : Rome à partir du 5 juin, Munich le 16 juin, Bruxelles le 3 août, et désormais Adélaïde à l’automne. Cette expansion progressive permet