TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin

Design, gastronomie, service premium, un salon entièrement repensé


Cathay Pacific poursuit la modernisation de ses espaces premium avec la réouverture de son salon de l’Aéroport International de Pékin-Capitale. Entièrement repensé, il allie design chaleureux, gastronomie raffinée et service personnalisé.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

Cathay Pacific poursuit la modernisation de ses espaces premium - © Cathay Pacific
Cathay Pacific poursuit la modernisation de ses espaces premium - © Cathay Pacific
DITEX
La compagnie hongkongaise, Cathay Pacific poursuit ses investissements en Chine continentale avec la réouverture de son salon phare à Pékin, désormais intégralement repensé.

Le 15 août dernier, Cathay Pacific a dévoilé ce nouvel espace lors d’un événement officiel en présence de son directeur général Ronald Lam et de plusieurs dirigeants de l’entreprise, ainsi que de partenaires du secteur et d’invités de marque.

Le salon a été conçu pour maximiser la lumière naturelle et offrir des vues dégagées sur les pistes, grâce à une architecture intégrant des matériaux nobles tels que le bois de cerisier et la pierre calcaire.

Dès l’accueil, les voyageurs découvrent un format de réception sur podium, plus chaleureux que le comptoir traditionnel, ainsi que la présence d’Ambassadeurs de salon, garants d’un service personnalisé.

Cathay Pacific : espaces de détente et touches culturelles

Autres articles
Symbole des salons Cathay Pacific, le Noodle Bar fait son retour avec ses plats signatures, dont les nouilles wonton et dan dan, enrichis de spécialités régionales telles que les nouilles à la pâte de haricots de Pékin.

Le Food Hall propose un buffet varié mêlant cuisine internationale et mets réconfortants, tandis que le Teahouse, présent pour la première fois hors de Hong Kong, invite à découvrir des thés chinois d’exception infusés à la demande.

Les passagers peuvent se relaxer sur la Terrace, équipée de fauteuils Solo conçus sur mesure, ou admirer une sélection d’œuvres d’art contemporaines et ludiques, en collaboration avec le programme artistique Gallery in the Skies.

Une stratégie d’expansion ambitieuse

Ce nouveau salon s’inscrit dans un vaste programme de rénovation et d’ouverture d’espaces premium, après la réouverture de The Bridge à Hong Kong en mai dernier.

Cathay Pacific prévoit également l’ouverture d’un premier salon à New York et la modernisation de ses espaces iconiques The Wing et The Deck, dans le cadre d’un investissement global de plus de 100 milliards HKD incluant des avions de nouvelle génération et des solutions numériques innovantes.

Avec cet espace repensé à Pékin, la compagnie entend renforcer son offre sur ses sept vols quotidiens entre Hong Kong et la capitale chinoise, tout en poursuivant son développement sur un réseau de 23 destinations en Chine continentale.


Lu 261 fois

Tags : cathay pacific, pekin, salon
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news AirMaG

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails
Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière...
Dernière heure

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens
Partez en France

Partez en France

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels &amp; Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias