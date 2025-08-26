Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin

La compagnie hongkongaise, Cathay Pacific poursuit ses investissements en Chine continentale avec la réouverture de son salon phare à Pékin, désormais intégralement repensé.
Le 15 août dernier, Cathay Pacific a dévoilé ce nouvel espace lors d’un événement officiel en présence de son directeur général Ronald Lam et de plusieurs dirigeants de l’entreprise, ainsi que de partenaires du secteur et d’invités de marque.
Le salon a été conçu pour maximiser la lumière naturelle et offrir des vues dégagées sur les pistes, grâce à une architecture intégrant des matériaux nobles tels que le bois de cerisier et la pierre calcaire.
Dès l’accueil, les voyageurs découvrent un format de réception sur podium, plus chaleureux que le comptoir traditionnel, ainsi que la présence d’Ambassadeurs de salon, garants d’un service personnalisé.
Cathay Pacific : espaces de détente et touches culturelles
Symbole des salons Cathay Pacific, le Noodle Bar fait son retour avec ses plats signatures, dont les nouilles wonton et dan dan, enrichis de spécialités régionales telles que les nouilles à la pâte de haricots de Pékin.
Le Food Hall propose un buffet varié mêlant cuisine internationale et mets réconfortants, tandis que le Teahouse, présent pour la première fois hors de Hong Kong, invite à découvrir des thés chinois d’exception infusés à la demande.
Les passagers peuvent se relaxer sur la Terrace, équipée de fauteuils Solo conçus sur mesure, ou admirer une sélection d’œuvres d’art contemporaines et ludiques, en collaboration avec le programme artistique Gallery in the Skies.
Une stratégie d’expansion ambitieuse
Ce nouveau salon s’inscrit dans un vaste programme de rénovation et d’ouverture d’espaces premium, après la réouverture de The Bridge à Hong Kong en mai dernier.
Cathay Pacific prévoit également l’ouverture d’un premier salon à New York et la modernisation de ses espaces iconiques The Wing et The Deck, dans le cadre d’un investissement global de plus de 100 milliards HKD incluant des avions de nouvelle génération et des solutions numériques innovantes.
Avec cet espace repensé à Pékin, la compagnie entend renforcer son offre sur ses sept vols quotidiens entre Hong Kong et la capitale chinoise, tout en poursuivant son développement sur un réseau de 23 destinations en Chine continentale.
