Cathay Pacific dévoile son nouveau salon haut de gamme à Pékin

Design, gastronomie, service premium, un salon entièrement repensé

Cathay Pacific poursuit la modernisation de ses espaces premium avec la réouverture de son salon de l’Aéroport International de Pékin-Capitale. Entièrement repensé, il allie design chaleureux, gastronomie raffinée et service personnalisé.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 26 Août 2025

Lu 261 fois