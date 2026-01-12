Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

Ancien cadre de TUI France, Abou Fall est aujourd'hui à la tête d'un mini-réseau de trois agences de voyages. @A-bou du monde
C’est par le sport qu’Abou Fall découvre le tourisme. En 1997, il débute comme professeur de tennis chez Touristra. Très vite, il évolue vers des fonctions de management, devenant responsable d’animation, avant de suivre une formation de directeur de clubs chez Look Voyages.
À la naissance de sa première fille, il décide de quitter la vie des clubs. Look Voyages lui propose alors un poste de commercial B2B sur le secteur Nord–Normandie. Il découvre un nouveau métier : celui de la distribution et du réseau d’agences.
Il deviendra ensuite directeur régional Paris chez Marmara, avant de se voir confier un projet stratégique majeur : la création de la direction régionale Nord–Normandie, basée à Lille.
En 2012, la fusion des marques du groupe TUI (Passion des Îles, Nouvelles Frontières, Marmara) renforce encore ses responsabilités. En 2018, Abou Fall devient directeur commercial France pour le réseau d’agences mandataires TUI.
Le grand saut entrepreneurial en pleine crise
En 2020, en pleine crise sanitaire, TUI se défait de ses agences intégrées pour les transformer en agences mandataires. Abou Fall fait alors un choix fort : quitter le groupe dans le cadre du plan social et investir dans sa propre entreprise.
Il crée sa société Abou du Monde et rachète une première agence à Marcq-en-Barœul (Nord) en juillet 2020. Un pari audacieux, à un moment où l’avenir du tourisme semble plus incertain que jamais.
« Mon expérience à la direction commerciale du réseau franchisé m’a donné une vision très claire de ce qui fonctionne réellement dans un réseau d’agences. Je savais que cette agence avait du potentiel, d’abord parce qu’elle avait une clientèle physique de passage. »
Officiellement sorti de TUI en janvier 2021, il ouvre son agence en novembre 2021. « Un timing idéal. Je n’ai pas connu le cœur de la tempête Covid. Les frontières rouvraient à nouveau. On était sur une bonne dynamique », se souvient le fondateur d’Abou du monde.
Trois agences en moins de trois ans : la force du réseau local
Le succès est rapide. Dès début 2022, l'entrepreneur recrute et identifie une opportunité à Seclin (Nord), commune dépourvue d’agence depuis une fermeture liée au Covid. Cette fois, il ne s’agit pas d’un rachat mais d’une création ex nihilo. L’agence ouvre en mai 2022 et trouve immédiatement son public, notamment grâce à la reprise de l’ancienne clientèle locale.
En 2023, il reprend une agence en liquidation à Pont-à-Marcq-Mérignies (toujours dans le Nord), dans une zone à fort pouvoir d’achat. « C’était une agence très convoitée. Elle cochait toutes les cases : emplacement, clientèle, potentiel », affirme-t-il.
En moins de trois ans, Abou Fall bâtit un réseau de trois agences, toutes proches géographiquement. « Je suis un dirigeant qui aime être présent. Aujourd’hui, je peux être dans mes trois agences chaque semaine. »
Une proximité qu’il revendique comme un facteur clé de réussite.
Le statut de mandataire TUI : sécurité et discipline de gestion
Abou Fall a fait le choix du modèle mandataire TUI, qu’il connaît parfaitement pour l’avoir piloté côté réseau. Dans ce modèle, l’agence agit au nom et pour le compte de TUI : le client réserve et règle directement auprès du tour-opérateur, et l’agence perçoit une commission.
L’un des principaux avantages est la sécurité financière. « La trésorerie est chez TUI, qui me reverse une commission sur les ventes. Pour moi, ce n’est pas un frein, c’est une force. Ça évite les dérives de gestion et les confusions entre chiffre d’affaires et trésorerie, souvent à l’origine de difficultés dans certaines agences indépendantes », expose Abou Fall.
Autre atout : l’accompagnement. Outils informatiques, marketing, communication, notoriété de marque… le mandataire bénéficie de la puissance du groupe.
L’inconvénient principal réside dans le référencement des partenaires. « Je ne référence pas librement mes tour-opérateurs, mais honnêtement, l’offre TUI couvre déjà une très large demande », affirme Abou Fall.
Redonner du sens à l’agence physique
Convaincu que l’agence physique a encore un avenir, le chef d’entreprise mise sur la différenciation, la proximité et l’expérience client. « Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est le lien humain. Internet ne remplacera jamais ça », assure-t-il.
Cette vision s’est concrétisée avec l’événement "Le Tour des îles, de la croisière et du golf", organisé au golf de Mérignies. « Je ne voulais pas juste faire une soirée. Je voulais une expérience immersive, quelque chose d’inédit. » , affirme Abou Fall.
Près de 300 invités, de nombreux partenaires (Emirates, Condor, Sunlife, Tahiti Tourisme, Solea, TUI) et une ambiance festive ont fait de cet événement un succès, appelé à devenir annuel.
Des perspectives 2026 résolument positives
Après une excellente année 2025, la première année pleine avec les trois agences, Abou Fall aborde 2026 avec confiance: « Les tarifs sont plus accessibles, les clients réservent plus tôt et l’envie de voyager reste intacte. »
Sans viser un développement effréné de son réseau, il reste attentif aux opportunités, à condition qu’elles soient cohérentes avec son modèle : proximité, présence terrain et qualité de service.
Un parcours qui démontre qu’avec une vision claire, une solide expérience réseau et une vraie passion du voyage, l’agence physique a encore de très beaux jours devant elle.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
