TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

Parole d’agent d’Abou Fall, président et fondateur A-BOU DU MONDE (Mandataire TUI)


Entré dans le tourisme à la fin des années 1990, Abou Fall incarne un parcours atypique et ancré dans le terrain. Ancien chef de village, cadre dirigeant chez TUI pendant de nombreuses années, il est aujourd’hui à la tête d’un réseau de trois agences physiques dans la métropole lilloise. Un développement rapide, réfléchi, et surtout assumé à contre-courant de ceux qui annoncent régulièrement la fin de l’agence de voyages traditionnelle.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Ancien cadre de TUI France, Abou Fall est aujourd'hui à la tête d'un mini-réseau de trois agences de voyages. @A-bou du monde
Ancien cadre de TUI France, Abou Fall est aujourd'hui à la tête d'un mini-réseau de trois agences de voyages. @A-bou du monde
Worldia
C’est par le sport qu’Abou Fall découvre le tourisme. En 1997, il débute comme professeur de tennis chez Touristra. Très vite, il évolue vers des fonctions de management, devenant responsable d’animation, avant de suivre une formation de directeur de clubs chez Look Voyages.

À la naissance de sa première fille, il décide de quitter la vie des clubs. Look Voyages lui propose alors un poste de commercial B2B sur le secteur Nord–Normandie. Il découvre un nouveau métier : celui de la distribution et du réseau d’agences.

Il deviendra ensuite directeur régional Paris chez Marmara, avant de se voir confier un projet stratégique majeur : la création de la direction régionale Nord–Normandie, basée à Lille.

En 2012, la fusion des marques du groupe TUI (Passion des Îles, Nouvelles Frontières, Marmara) renforce encore ses responsabilités. En 2018, Abou Fall devient directeur commercial France pour le réseau d’agences mandataires TUI.

Le grand saut entrepreneurial en pleine crise

Autres articles
En 2020, en pleine crise sanitaire, TUI se défait de ses agences intégrées pour les transformer en agences mandataires. Abou Fall fait alors un choix fort : quitter le groupe dans le cadre du plan social et investir dans sa propre entreprise.

Il crée sa société Abou du Monde et rachète une première agence à Marcq-en-Barœul (Nord) en juillet 2020. Un pari audacieux, à un moment où l’avenir du tourisme semble plus incertain que jamais.

« Mon expérience à la direction commerciale du réseau franchisé m’a donné une vision très claire de ce qui fonctionne réellement dans un réseau d’agences. Je savais que cette agence avait du potentiel, d’abord parce qu’elle avait une clientèle physique de passage. »

Officiellement sorti de TUI en janvier 2021, il ouvre son agence en novembre 2021. « Un timing idéal. Je n’ai pas connu le cœur de la tempête Covid. Les frontières rouvraient à nouveau. On était sur une bonne dynamique », se souvient le fondateur d’Abou du monde.

Trois agences en moins de trois ans : la force du réseau local

Le succès est rapide. Dès début 2022, l'entrepreneur recrute et identifie une opportunité à Seclin (Nord), commune dépourvue d’agence depuis une fermeture liée au Covid. Cette fois, il ne s’agit pas d’un rachat mais d’une création ex nihilo. L’agence ouvre en mai 2022 et trouve immédiatement son public, notamment grâce à la reprise de l’ancienne clientèle locale.

En 2023, il reprend une agence en liquidation à Pont-à-Marcq-Mérignies (toujours dans le Nord), dans une zone à fort pouvoir d’achat. « C’était une agence très convoitée. Elle cochait toutes les cases : emplacement, clientèle, potentiel », affirme-t-il.

En moins de trois ans, Abou Fall bâtit un réseau de trois agences, toutes proches géographiquement. « Je suis un dirigeant qui aime être présent. Aujourd’hui, je peux être dans mes trois agences chaque semaine. »

Une proximité qu’il revendique comme un facteur clé de réussite.

Le statut de mandataire TUI : sécurité et discipline de gestion

Abou Fall a fait le choix du modèle mandataire TUI, qu’il connaît parfaitement pour l’avoir piloté côté réseau. Dans ce modèle, l’agence agit au nom et pour le compte de TUI : le client réserve et règle directement auprès du tour-opérateur, et l’agence perçoit une commission.

L’un des principaux avantages est la sécurité financière. « La trésorerie est chez TUI, qui me reverse une commission sur les ventes. Pour moi, ce n’est pas un frein, c’est une force. Ça évite les dérives de gestion et les confusions entre chiffre d’affaires et trésorerie, souvent à l’origine de difficultés dans certaines agences indépendantes », expose Abou Fall.

Autre atout : l’accompagnement. Outils informatiques, marketing, communication, notoriété de marque… le mandataire bénéficie de la puissance du groupe.

L’inconvénient principal réside dans le référencement des partenaires. « Je ne référence pas librement mes tour-opérateurs, mais honnêtement, l’offre TUI couvre déjà une très large demande », affirme Abou Fall.

Lire aussi : TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

Redonner du sens à l’agence physique

Convaincu que l’agence physique a encore un avenir, le chef d’entreprise mise sur la différenciation, la proximité et l’expérience client. « Ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est le lien humain. Internet ne remplacera jamais ça », assure-t-il.

Cette vision s’est concrétisée avec l’événement "Le Tour des îles, de la croisière et du golf", organisé au golf de Mérignies. « Je ne voulais pas juste faire une soirée. Je voulais une expérience immersive, quelque chose d’inédit. » , affirme Abou Fall.

Près de 300 invités, de nombreux partenaires (Emirates, Condor, Sunlife, Tahiti Tourisme, Solea, TUI) et une ambiance festive ont fait de cet événement un succès, appelé à devenir annuel.

Des perspectives 2026 résolument positives

Après une excellente année 2025, la première année pleine avec les trois agences, Abou Fall aborde 2026 avec confiance: « Les tarifs sont plus accessibles, les clients réservent plus tôt et l’envie de voyager reste intacte. »

Sans viser un développement effréné de son réseau, il reste attentif aux opportunités, à condition qu’elles soient cohérentes avec son modèle : proximité, présence terrain et qualité de service.

Un parcours qui démontre qu’avec une vision claire, une solide expérience réseau et une vraie passion du voyage, l’agence physique a encore de très beaux jours devant elle.


Lu 519 fois

Tags : a-bou du monde, abou fall, mandataire, tui
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 07:20 IATA et SNCF, même combat : "avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis"

Vendredi 9 Janvier 2026 - 16:58 Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Dernière heure

Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

Agence de voyages : les 9 fondamentaux pour construire une communication efficace [ABO]

Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"

L’imposture Global Airlines [ABO]

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Îles des Açores - un archipel enchanté !

Îles des Açores - un archipel enchanté !
Production

Production

Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte

Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte
AirMaG

AirMaG

Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie

Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"

Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias