Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

« La trésorerie est chez TUI, qui me reverse une commission sur les ventes. Pour moi, ce n’est pas un frein, c’est une force. Ça évite les dérives de gestion et les confusions entre chiffre d’affaires et trésorerie, souvent à l’origine de difficultés dans certaines agences indépendantes »

« Je ne référence pas librement mes tour-opérateurs, mais honnêtement, l’offre TUI couvre déjà une très large demande »

Abou Fall a fait le choix du modèle mandataire TUI, qu’il connaît parfaitement pour l’avoir piloté côté réseau. Dans ce modèle, l’agence agit au nom et pour le compte de TUI : le client réserve et règle directement auprès du tour-opérateur, et l’agence perçoit une commission.L’un des principaux avantages est, expose Abou Fall.Autre atout : l’accompagnement.… le mandataire bénéficie de la puissance du groupe.L’inconvénient principal réside dans le référencement des partenaires., affirme Abou Fall.