TUI Group lance officiellement ses activités en Roumanie avec une offre disponible au départ de quatre aéroports majeurs : Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara et Iași.
Le portefeuille initial se concentre sur les destinations plébiscitées par les consommateurs roumains, notamment la Turquie, la Grèce, l'Espagne, l'Égypte et la Tunisie, ainsi que des offres long-courriers vers les Maldives ou la Jamaïque.
Selon un communiqué officiel, la Roumanie devient un nouveau "marché source" pour le groupe, qui prévoit également de promouvoir le pays comme destination pour les vacanciers européens.
Un modèle de distribution hybride et une expansion régionale
Le déploiement en Roumanie repose sur un modèle de distribution mixte alliant digital et réseau physique. Dès le lancement, TUI s'appuie sur 200 agences de voyages partenaires, un site internet dédié et une application mobile.
Le groupe prévoit d'étendre ce réseau à 500 agences partenaires et d'ouvrir ses propres points de vente (TUI Shops) d'ici la fin de l'année 2026. Cette implantation s'appuie sur les plateformes technologiques mondiales du groupe, adaptées aux spécificités du marché local. TUI projette par ailleurs de poursuivre son expansion vers d'autres pays de la région à l'horizon 2030.
A lire aussi : TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir