Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

L'agence malgache présente ses services sur-mesure et ses circuits thématiques


Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG. Dirigée par une équipe franco-malgache, l'agence s'appuie sur un réseau de partenaires locaux pour couvrir l'ensemble du territoire malgache, de la logistique de transport aux activités spécialisées.


Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG - Photo : Laurent Guigue
Climats du Monde
Établie à Madagascar depuis 2014, Mahay Expédition rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG afin d'exposer son offre de prestations personnalisées.

L'agence propose des services variés allant de la conciergerie et des transferts, à la création de circuits thématiques : autotours, navigation en catamaran, observation animale ou séjours bien-être.

Sa production intègre les sites majeurs de l'île, comme Nosy Be, Diego Suarez ou le canal des Pangalanes, tout en proposant des itinéraires de niche tels que le trekking dans le massif du Makay ou des immersions en milieu rural.

Une activité structurée autour du tourisme responsable

Le fonctionnement de l'agence repose sur des principes de gestion durable, une approche qui lui a valu d'être distinguée lors des Trophées du Voyage Durable en France.

Ses programmes sont élaborés en collaboration avec des prestataires locaux, avec une attention portée à la rémunération des intervenants et à la maîtrise de l'impact environnemental.

Cette organisation permet de proposer des expériences de voyage axées sur le patrimoine naturel et culturel de la Grande Île.

Découvrez la fiche de Mahay Expédition

