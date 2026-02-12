TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Des Émirats à l’Arabie Saoudite, de la Jordanie à l’Égypte et au Qatar – Dakkak vous ouvre les portes du Moyen-Orient.


Découvrez le Moyen-Orient avec Dakkak, votre partenaire de confiance pour des voyages d’exception. Des Émirats Arabes Unis à la Jordanie, en passant par l’Arabie Saoudite, l’Égypte et le Qatar, nous vous invitons à explorer des terres riches en culture, histoire et hospitalité. Avec Dakkak, vivez des expériences authentiques, sur mesure et inoubliables.


Rédigé par DestiMaG le Jeudi 12 Février 2026 à 12:13

© Canva by Getty Images
© Canva by Getty Images
Climats du Monde
DESTINATIONS :

> ÉMIRATS ARABES UNIS
> JORDANIE
> ARABIE SAOUDITE
> OMAN
> QATAR
> ÉGYPTE

Date de création :
1955

Compétences et Activités

Picto couple
Couples		 Picto famille
Familles		 Picto groupes
Groupes		 Picto incentive
Incentive		 Picto solo
Solo
         
Picto handicap
Personne à mobilité réduite		 Picto accueil
Accueil		 Picto adaptabilité
Adaptabilité		 Picto assistance
Assistance		 Picto circuit
Circuit
         
Picto city-break
City-break		 Picto conciergerie
Conciergerie		 Picto conférence
Conférences		 Picto congrès
Congrès		 Picto hébergement
Hébergement
         
Picto luxe
Luxe		 Picto meeting
Meeting		 Picto nature
Nature		 Picto MICE
MICE		 Picto sur-mesure
Sur-mesure
         
Picto transferts
Transferts		Picto visite guidée
Visite guidée		Picto architecture
Architecture		Picto attractions
Attractions		Picto aventure
Aventure
Picto culture et patrimoine
Culture et patrimoine		Picto découverte
Découverte		Picto golf
Golf		Picto gastronomieGastronomie Picto navigation
Navigation
Picto observation animale
Observation animale		Picto plongée
Plongée		Picto photo
Photographie		Picto randonnée
Randonnée		 Picto ski
Ski
Picto spirituel
Spirituel		Picto sport
Sport		Picto vidéo
Vidéo		Picto velo
Voyage de noces		 Picto yoga
Yoga

Présentation
© Canva by Alamedia
© Canva by Alamedia

Fondé en 1955, Dakkak Group est aujourd’hui l’un des leaders incontestés du tourisme et de la gestion de voyages au Moyen-Orient. Fort de plus de six décennies d’expérience, le groupe s’est imposé comme une référence régionale en matière de qualité, d’innovation et de service personnalisé. Basé en Jordanie, Dakkak s’est progressivement développé à travers la région, avec des bureaux et des équipes opérationnelles dédiées aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte et au Qatar, offrant ainsi une couverture complète du Moyen-Orient.

Une expertise régionale reconnue

© Canva by Getty Images
© Canva by Getty Images
L’histoire de Dakkak Group est intimement liée à l’évolution du tourisme dans la région. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est donnée pour mission de promouvoir la richesse culturelle, historique et naturelle du monde arabe, en proposant des expériences authentiques et sur mesure. Grâce à une parfaite connaissance du terrain et à des partenariats solides avec les acteurs locaux, Dakkak garantit un service fluide et une organisation sans faille, que ce soit pour les voyages individuels, les groupes, les événements corporatifs ou les séjours de luxe.

Des services intégrés et sur mesure


Dakkak Group regroupe plusieurs divisions spécialisées, couvrant l’ensemble de la chaîne touristique :
Dakkak Tours International, spécialiste des circuits culturels et d’aventure en Jordanie et au Levant.
Dakkak Emirates, basé à Dubaï, dédié à la gestion des programmes sur les Émirats arabes unis et Oman.
Dakkak Arabia, opérant en Arabie saoudite, propose des circuits inédits à la découverte du patrimoine et des trésors naturels du Royaume.
Dakkak Egypt, fort d’une présence locale et d’une équipe expérimentée, gère des séjours sur le Nil, au Caire, à Louxor et Assouan.
Dakkak Qatar, plus récemment lancé, accompagne le développement du tourisme haut de gamme dans le Golfe.

Cette structure intégrée permet à Dakkak de garantir une homogénéité de qualité sur l’ensemble de ses destinations, tout en adaptant chaque expérience aux besoins spécifiques des marchés et des partenaires.

Engagement envers la qualité et la durabilité

La satisfaction du client est au cœur de la philosophie de Dakkak Group. Chaque détail – de la sélection des hôtels à la formation des guides, en passant par la logistique et la sécurité – est pensé pour offrir une expérience mémorable et sans souci.
Le groupe est également engagé dans une démarche de tourisme responsable, en privilégiant les prestataires locaux, en soutenant les communautés rurales et en promouvant la préservation du patrimoine culturel et environnemental.

Technologie et innovation

Conscient de l’évolution rapide des attentes des voyageurs, Dakkak Group investit continuellement dans la digitalisation de ses services : plateformes de réservation B2B, gestion en ligne des programmes, intégration des paiements sécurisés et outils CRM pour assurer un suivi client optimal. Cette modernisation constante renforce la réactivité et la transparence de nos opérations.

Une équipe multilingue et experte

Le succès de Dakkak repose sur une équipe passionnée et multiculturelle, composée de plus de 250 professionnels du tourisme. Guides francophones, hispanophones, anglophones, germanophones et arabophones œuvrent chaque jour pour garantir une communication fluide et une expérience adaptée à chaque marché.
Grâce à cette diversité, Dakkak Group entretient une relation de confiance durable avec des tour-opérateurs et agences de voyages issus d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique.

Segments d’activité

© Canva by Getty Images
© Canva by Getty Images
Groupes culturels et circuits garantis (GIR) : une large sélection de programmes modulables, offrant un excellent rapport qualité-prix et des départs garantis toute l’année.
Voyages sur mesure et FIT : programmes entièrement personnalisables, selon les attentes et budgets des voyageurs.
Voyages d’affaires, congrès et incentives (MICE) : gestion complète d’événements corporatifs, de séminaires, d’incentives et de conférences.
Produits thématiques : circuits bibliques, aventure, bien-être, gastronomie, désert, croisières sur le Nil, etc.

Nos valeurs

1. Professionnalisme – Des standards élevés dans chaque aspect du service.
2. Fiabilité – Une équipe disponible 24/7 et des partenaires de confiance.
3. Innovation – Des produits renouvelés chaque saison pour répondre aux tendances du marché.
4. Authenticité – Des expériences locales et humaines, loin du tourisme de masse.
5. Engagement durable – Une approche responsable du tourisme et une valorisation des ressources locales.

Notre vision

Être reconnu comme le partenaire de référence au Moyen-Orient pour les professionnels du voyage, grâce à une expertise régionale, une qualité de service irréprochable et une passion sincère pour la découverte et l’hospitalité.

Notre mission

Créer des expériences de voyage uniques et enrichissantes, alliant authenticité, confort et excellence, tout en renforçant les liens entre les cultures.


            

DAKKAK DMC
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Laith ALEMAM
Directeur Général
The Exchange Tower 1704 - Happiness St - Business Bay
Dubai - Émirats arabes unis


lemam@dakkak.com
https://www.dakkak.com/
      
Mina MELAD
Chef des Opérations
mmelad@dakkak.com
Shannen LIU
Représentante commerciale France, Belgique, Suisse, Monaco, Luxembourg
france@dakkak.com
Basée en France


Lu 164 fois

Tags : Arabie Saoudite, Dakkak DMC, destimag, dmc, Egypte, Jordanie, Oman, Qatar, Réceptif Emirats Arabes Unis
Notez

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Portugal en été : Des opportunités uniques pour créer des expériences inoubliables

Portugal en été : Des opportunités uniques pour créer des expériences inoubliables
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »
Distribution

Distribution

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
La Travel Tech

La Travel Tech

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
Partez en France

Partez en France

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias