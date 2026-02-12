L’histoire de Dakkak Group est intimement liée à l’évolution du tourisme dans la région. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est donnée pour mission de promouvoir la richesse culturelle, historique et naturelle du monde arabe, en proposant des expériences authentiques et sur mesure. Grâce à une parfaite connaissance du terrain et à des partenariats solides avec les acteurs locaux, Dakkak garantit un service fluide et une organisation sans faille, que ce soit pour les voyages individuels, les groupes, les événements corporatifs ou les séjours de luxe.



Des services intégrés et sur mesure

Dakkak Group regroupe plusieurs divisions spécialisées, couvrant l’ensemble de la chaîne touristique :

• Dakkak Tours International, spécialiste des circuits culturels et d’aventure en Jordanie et au Levant.

• Dakkak Emirates, basé à Dubaï, dédié à la gestion des programmes sur les Émirats arabes unis et Oman.

• Dakkak Arabia, opérant en Arabie saoudite, propose des circuits inédits à la découverte du patrimoine et des trésors naturels du Royaume.

• Dakkak Egypt, fort d’une présence locale et d’une équipe expérimentée, gère des séjours sur le Nil, au Caire, à Louxor et Assouan.

• Dakkak Qatar, plus récemment lancé, accompagne le développement du tourisme haut de gamme dans le Golfe.



Cette structure intégrée permet à Dakkak de garantir une homogénéité de qualité sur l’ensemble de ses destinations, tout en adaptant chaque expérience aux besoins spécifiques des marchés et des partenaires.