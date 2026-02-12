DESTINATIONS :
Fondé en 1955, Dakkak Group est aujourd’hui l’un des leaders incontestés du tourisme et de la gestion de voyages au Moyen-Orient. Fort de plus de six décennies d’expérience, le groupe s’est imposé comme une référence régionale en matière de qualité, d’innovation et de service personnalisé. Basé en Jordanie, Dakkak s’est progressivement développé à travers la région, avec des bureaux et des équipes opérationnelles dédiées aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte et au Qatar, offrant ainsi une couverture complète du Moyen-Orient.
Une expertise régionale reconnue
L’histoire de Dakkak Group est intimement liée à l’évolution du tourisme dans la région. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est donnée pour mission de promouvoir la richesse culturelle, historique et naturelle du monde arabe, en proposant des expériences authentiques et sur mesure. Grâce à une parfaite connaissance du terrain et à des partenariats solides avec les acteurs locaux, Dakkak garantit un service fluide et une organisation sans faille, que ce soit pour les voyages individuels, les groupes, les événements corporatifs ou les séjours de luxe.
Dakkak Group regroupe plusieurs divisions spécialisées, couvrant l’ensemble de la chaîne touristique :
• Dakkak Tours International, spécialiste des circuits culturels et d’aventure en Jordanie et au Levant.
• Dakkak Emirates, basé à Dubaï, dédié à la gestion des programmes sur les Émirats arabes unis et Oman.
• Dakkak Arabia, opérant en Arabie saoudite, propose des circuits inédits à la découverte du patrimoine et des trésors naturels du Royaume.
• Dakkak Egypt, fort d’une présence locale et d’une équipe expérimentée, gère des séjours sur le Nil, au Caire, à Louxor et Assouan.
• Dakkak Qatar, plus récemment lancé, accompagne le développement du tourisme haut de gamme dans le Golfe.
Cette structure intégrée permet à Dakkak de garantir une homogénéité de qualité sur l’ensemble de ses destinations, tout en adaptant chaque expérience aux besoins spécifiques des marchés et des partenaires.
Des services intégrés et sur mesure
Engagement envers la qualité et la durabilité
La satisfaction du client est au cœur de la philosophie de Dakkak Group. Chaque détail – de la sélection des hôtels à la formation des guides, en passant par la logistique et la sécurité – est pensé pour offrir une expérience mémorable et sans souci.
Le groupe est également engagé dans une démarche de tourisme responsable, en privilégiant les prestataires locaux, en soutenant les communautés rurales et en promouvant la préservation du patrimoine culturel et environnemental.
Technologie et innovation
Conscient de l’évolution rapide des attentes des voyageurs, Dakkak Group investit continuellement dans la digitalisation de ses services : plateformes de réservation B2B, gestion en ligne des programmes, intégration des paiements sécurisés et outils CRM pour assurer un suivi client optimal. Cette modernisation constante renforce la réactivité et la transparence de nos opérations.
Une équipe multilingue et experte
Le succès de Dakkak repose sur une équipe passionnée et multiculturelle, composée de plus de 250 professionnels du tourisme. Guides francophones, hispanophones, anglophones, germanophones et arabophones œuvrent chaque jour pour garantir une communication fluide et une expérience adaptée à chaque marché.
Grâce à cette diversité, Dakkak Group entretient une relation de confiance durable avec des tour-opérateurs et agences de voyages issus d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique.
Segments d’activité
• Groupes culturels et circuits garantis (GIR) : une large sélection de programmes modulables, offrant un excellent rapport qualité-prix et des départs garantis toute l’année.
• Voyages sur mesure et FIT : programmes entièrement personnalisables, selon les attentes et budgets des voyageurs.
• Voyages d’affaires, congrès et incentives (MICE) : gestion complète d’événements corporatifs, de séminaires, d’incentives et de conférences.
• Produits thématiques : circuits bibliques, aventure, bien-être, gastronomie, désert, croisières sur le Nil, etc.
Nos valeurs
1. Professionnalisme – Des standards élevés dans chaque aspect du service.
2. Fiabilité – Une équipe disponible 24/7 et des partenaires de confiance.
3. Innovation – Des produits renouvelés chaque saison pour répondre aux tendances du marché.
4. Authenticité – Des expériences locales et humaines, loin du tourisme de masse.
5. Engagement durable – Une approche responsable du tourisme et une valorisation des ressources locales.
Notre vision
Être reconnu comme le partenaire de référence au Moyen-Orient pour les professionnels du voyage, grâce à une expertise régionale, une qualité de service irréprochable et une passion sincère pour la découverte et l’hospitalité.
Notre mission
Créer des expériences de voyage uniques et enrichissantes, alliant authenticité, confort et excellence, tout en renforçant les liens entre les cultures.
DAKKAK DMC
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
| Laith ALEMAM
Directeur Général
The Exchange Tower 1704 - Happiness St - Business Bay
Dubai - Émirats arabes unis