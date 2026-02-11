TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Départs depuis des ports européens


À l’approche de la Saint-Valentin, Costa met en avant plusieurs itinéraires hivernaux en Méditerranée et vers l’Atlantique, structurés autour de mini-croisières, d’escales ciblées et de son concept de « Sea & Land Destinations », destiné à valoriser certains temps de navigation comme des séquences à part entière du voyage.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 10:00

Le Costa Toscana fait partie des navires qui assure des mini-croisières en Méditerranée @Costa
Le Costa Toscana fait partie des navires qui assure des mini-croisières en Méditerranée @Costa
Climats du Monde
Pour l’hiver 2026, Costa développe des croisières de trois à quatre nuits en Méditerranée occidentale, combinant navigation côtière et escales urbaines comme Marseille, Barcelone ou les Baléares.

L’une d’entre elles part de Marseille le 15 février prochain, à bord du Costa Toscana, avec des prix annoncés à partir de 598 euros pour deux personnes.

Le concept « Sea Destination » mis en avant

Autres articles
Autre axe mis en avant : des itinéraires intégrant plusieurs « Sea Destinations » dans le golfe des Baléares ou au large de la Tunisie.

La compagnie évoque notamment des séquences d’observation astronomique en zone de faible pollution lumineuse et un positionnement du navire dans le golfe de Tunis au coucher du soleil.

Costa valorise également ses croisières atlantiques vers les îles Canaries et la côte marocaine, avec des escales à Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura et Agadir. Ces itinéraires reposent sur la même logique d’animation de la navigation, avec notamment une observation du ciel nocturne et une séquence baptisée « Crête d’Atlantis Ouest ».

Lu 209 fois

Tags : Costa, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
Voyager moins nombreux, vivre plus intensément, retrouver du temps et du lien : en 2026, la...
Dernière heure

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant
Partez en France

Partez en France

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
La Travel Tech

La Travel Tech

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias