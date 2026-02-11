Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Pour l’hiver 2026, Costa développe des croisières de trois à quatre nuits en Méditerranée occidentale, combinant navigation côtière et escales urbaines comme Marseille, Barcelone ou les Baléares.
L’une d’entre elles part de Marseille le 15 février prochain, à bord du Costa Toscana, avec des prix annoncés à partir de 598 euros pour deux personnes.
Le concept « Sea Destination » mis en avant
Autre axe mis en avant : des itinéraires intégrant plusieurs « Sea Destinations » dans le golfe des Baléares ou au large de la Tunisie.
La compagnie évoque notamment des séquences d’observation astronomique en zone de faible pollution lumineuse et un positionnement du navire dans le golfe de Tunis au coucher du soleil.
Costa valorise également ses croisières atlantiques vers les îles Canaries et la côte marocaine, avec des escales à Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura et Agadir. Ces itinéraires reposent sur la même logique d’animation de la navigation, avec notamment une observation du ciel nocturne et une séquence baptisée « Crête d’Atlantis Ouest ».
