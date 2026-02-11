Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Pour l’hiver 2026, Costa développe des croisières de trois à quatre nuits en Méditerranée occidentale, combinant navigation côtière et escales urbaines comme Marseille, Barcelone ou les Baléares.



L’une d’entre elles part de Marseille le 15 février prochain, à bord du Costa Toscana, avec des prix annoncés à partir de 598 euros pour deux personnes.