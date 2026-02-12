Lokki lance une carte interactive pour démocratiser les micro-aventures à vélo

Pour accompagner le lancement de sa carte, Lokki met en avant trois itinéraires emblématiques.



Dans le Vaucluse, la ViaRhôna relie Caderousse à Avignon sur 26,4 km le long du Rhône, offrant une escapade facile et relativement plate entre digues, îles fluviales et paysages naturels, avec une arrivée spectaculaire face aux remparts d’Avignon et au mont Ventoux.



Dans les Landes, la voie verte entre Mimizan et Sabres, longue de 54,7 km, suit une ancienne ligne ferroviaire à travers la forêt landaise et traverse villages, sites patrimoniaux et haltes gourmandes, idéale pour une journée ou un week-end placé sous le signe du slow travel.



Enfin, en Corrèze, l’itinéraire de La Vagabonde relie Peyrelevade à Liourdres sur 167 km, proposant un parcours plus exigeant du plateau de Millevaches jusqu’à la Dordogne, entre paysages ruraux, villages pittoresques et patrimoine, illustrant pleinement la richesse et la diversité du cyclotourisme en France.