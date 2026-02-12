TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Lokki lance une carte interactive pour démocratiser les micro-aventures à vélo

Le vélo, moteur du tourisme doux


Avec le lancement de sa Carte Balade interactive, la plateforme Lokki entend démocratiser le cyclotourisme et faciliter l’accès aux micro-aventures à vélo. Un outil d’inspiration et de réservation qui s’inscrit dans la montée en puissance du tourisme doux en France.


Jeudi 12 Février 2026

Lokki lance une carte interactive pour démocratiser les micro-aventures à vélo - Depsoitphotos.com @RomanPashkovsky
Plus lent, plus local et plus accessible, le vélo accompagne l’essor du tourisme durable et des micro-aventures.

Portée par un réseau de plus de 20 000 km de véloroutes et voies vertes, la France s’affirme comme un terrain de jeu privilégié pour le cyclotourisme, avec plus de 22 millions de pratiquants pendant leurs vacances et 9 millions de séjours cyclotouristiques chaque année.

Dans ce contexte, la plateforme de location d’équipements outdoor Lokki enrichit son offre avec le lancement de la Carte Balade Lokki, un outil interactif conçu pour inspirer et faciliter la pratique du voyage à vélo partout en France.

Une carte interactive pour passer de l’idée à l’itinéraire

La Carte Balade Lokki permet de trouver une idée de sortie à vélo en moins de 30 secondes.

Par destination, niveau ou distance, elle référence près de 800 itinéraires sélectionnés à partir de véloroutes et voies vertes existantes, reconnues et vérifiées.

Chaque parcours est présenté de manière simple et ludique : distance, niveau de difficulté, type de voies, points d’intérêt.

L’utilisateur peut ensuite louer directement un vélo adapté à son projet (VAE, gravel, VTT, vélo de ville) ainsi que des équipements complémentaires, sans contrainte d’achat ou de transport.

Trois itinéraires pour illustrer la diversité du cyclotourisme

Pour accompagner le lancement de sa carte, Lokki met en avant trois itinéraires emblématiques.

Dans le Vaucluse, la ViaRhôna relie Caderousse à Avignon sur 26,4 km le long du Rhône, offrant une escapade facile et relativement plate entre digues, îles fluviales et paysages naturels, avec une arrivée spectaculaire face aux remparts d’Avignon et au mont Ventoux.

Dans les Landes, la voie verte entre Mimizan et Sabres, longue de 54,7 km, suit une ancienne ligne ferroviaire à travers la forêt landaise et traverse villages, sites patrimoniaux et haltes gourmandes, idéale pour une journée ou un week-end placé sous le signe du slow travel.

Enfin, en Corrèze, l’itinéraire de La Vagabonde relie Peyrelevade à Liourdres sur 167 km, proposant un parcours plus exigeant du plateau de Millevaches jusqu’à la Dordogne, entre paysages ruraux, villages pittoresques et patrimoine, illustrant pleinement la richesse et la diversité du cyclotourisme en France.


