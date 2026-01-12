Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Dans un contexte de développement de l’économie d’usage, Lokki a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, en progression de 30% par rapport à 2024.
L’année a également été marquée par l’arrivée de 1 400 nouveaux loueurs sur la plateforme, contre 798 un an plus tôt, ainsi que par une fréquentation de 1 million de visiteurs uniques sur la marketplace.
La plateforme revendique par ailleurs 4 millions d’équipements loués sur l’ensemble de l’année et une présence dans plusieurs pays européens : France, Italie, Espagne et Portugal.
La croissance s’appuie notamment sur le développement de Lokki.rent, la marketplace de location d’équipements, qui a généré 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires pour les loueurs partenaires en 2025. La part des réservations réalisées en ligne via Lokki.rent atteint ainsi 30%, contre 10% en 2022.
L’activité B2B reste un moteur central, portée par des offres sans coût initial, une commission de 25% sur les réservations et une ouverture à de nouvelles verticales, notamment l’événementiel et le bricolage.
L’année a également été marquée par l’arrivée de 1 400 nouveaux loueurs sur la plateforme, contre 798 un an plus tôt, ainsi que par une fréquentation de 1 million de visiteurs uniques sur la marketplace.
La plateforme revendique par ailleurs 4 millions d’équipements loués sur l’ensemble de l’année et une présence dans plusieurs pays européens : France, Italie, Espagne et Portugal.
La croissance s’appuie notamment sur le développement de Lokki.rent, la marketplace de location d’équipements, qui a généré 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires pour les loueurs partenaires en 2025. La part des réservations réalisées en ligne via Lokki.rent atteint ainsi 30%, contre 10% en 2022.
L’activité B2B reste un moteur central, portée par des offres sans coût initial, une commission de 25% sur les réservations et une ouverture à de nouvelles verticales, notamment l’événementiel et le bricolage.
Impact économique et feuille de route 2026-2027
Au-delà des volumes, Lokki met en avant l’impact de sa solution sur la performance de ses partenaires.
L’utilisation de la plateforme se traduit en moyenne par une hausse de 31% du chiffre d’affaires des loueurs, un gain de temps estimé à 15 minutes par location et une meilleure rotation des stocks.
En 2025, Lokki a accompagné le lancement de 1 350 magasins, dont 45% portés par des néo-loueurs. Plusieurs exemples illustrent cette dynamique, notamment à Annecy, Biarritz et Bayeux, où les loueurs soulignent le rôle structurant de la marketplace dans des marchés touristiques concurrentiels.
Sur le plan environnemental, plus de 4 millions d’équipements loués en 2025 ont contribué à limiter l’achat de produits neufs pour des usages ponctuels.
Lokki a également engagé un travail de mesure d’impact avec le cabinet Citizing et a été référencé par l’ADEME sur la carte nationale de l’économie circulaire.
Pour 2026 et 2027, la plateforme vise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la marketplace, plus de 3 millions de visites, 100 000 nouveaux utilisateurs et une croissance de 20% de son activité SaaS B2B.
Les investissements porteront notamment sur l’expérience utilisateur, l’automatisation, l’intelligence artificielle et le développement international, en particulier en Europe du Sud.
A lire aussi : Lokki : une levée de fonds pour conquérir l'Europe !
L’utilisation de la plateforme se traduit en moyenne par une hausse de 31% du chiffre d’affaires des loueurs, un gain de temps estimé à 15 minutes par location et une meilleure rotation des stocks.
En 2025, Lokki a accompagné le lancement de 1 350 magasins, dont 45% portés par des néo-loueurs. Plusieurs exemples illustrent cette dynamique, notamment à Annecy, Biarritz et Bayeux, où les loueurs soulignent le rôle structurant de la marketplace dans des marchés touristiques concurrentiels.
Sur le plan environnemental, plus de 4 millions d’équipements loués en 2025 ont contribué à limiter l’achat de produits neufs pour des usages ponctuels.
Lokki a également engagé un travail de mesure d’impact avec le cabinet Citizing et a été référencé par l’ADEME sur la carte nationale de l’économie circulaire.
Pour 2026 et 2027, la plateforme vise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la marketplace, plus de 3 millions de visites, 100 000 nouveaux utilisateurs et une croissance de 20% de son activité SaaS B2B.
Les investissements porteront notamment sur l’expérience utilisateur, l’automatisation, l’intelligence artificielle et le développement international, en particulier en Europe du Sud.
A lire aussi : Lokki : une levée de fonds pour conquérir l'Europe !