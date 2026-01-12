TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

La plateforme accélère sur la location d’équipements


En 2025, Lokki a poursuivi sa trajectoire de croissance et renforcé son positionnement sur le marché de la location d’équipements. La plateforme française s’appuie sur une dynamique soutenue en B2B comme en B2C et trace ses priorités pour 2026 et 2027.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Lokki affiche une forte croissance en 2025 - DepositPhotos.com, HAPPY_HEART
Lokki affiche une forte croissance en 2025 - DepositPhotos.com, HAPPY_HEART
Worldia
Dans un contexte de développement de l’économie d’usage, Lokki a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, en progression de 30% par rapport à 2024.

L’année a également été marquée par l’arrivée de 1 400 nouveaux loueurs sur la plateforme, contre 798 un an plus tôt, ainsi que par une fréquentation de 1 million de visiteurs uniques sur la marketplace.

La plateforme revendique par ailleurs 4 millions d’équipements loués sur l’ensemble de l’année et une présence dans plusieurs pays européens : France, Italie, Espagne et Portugal.

La croissance s’appuie notamment sur le développement de Lokki.rent, la marketplace de location d’équipements, qui a généré 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires pour les loueurs partenaires en 2025. La part des réservations réalisées en ligne via Lokki.rent atteint ainsi 30%, contre 10% en 2022.

L’activité B2B reste un moteur central, portée par des offres sans coût initial, une commission de 25% sur les réservations et une ouverture à de nouvelles verticales, notamment l’événementiel et le bricolage.

Impact économique et feuille de route 2026-2027

Autres articles
Au-delà des volumes, Lokki met en avant l’impact de sa solution sur la performance de ses partenaires.

L’utilisation de la plateforme se traduit en moyenne par une hausse de 31% du chiffre d’affaires des loueurs, un gain de temps estimé à 15 minutes par location et une meilleure rotation des stocks.

En 2025, Lokki a accompagné le lancement de 1 350 magasins, dont 45% portés par des néo-loueurs. Plusieurs exemples illustrent cette dynamique, notamment à Annecy, Biarritz et Bayeux, où les loueurs soulignent le rôle structurant de la marketplace dans des marchés touristiques concurrentiels.

Sur le plan environnemental, plus de 4 millions d’équipements loués en 2025 ont contribué à limiter l’achat de produits neufs pour des usages ponctuels.

Lokki a également engagé un travail de mesure d’impact avec le cabinet Citizing et a été référencé par l’ADEME sur la carte nationale de l’économie circulaire.

Pour 2026 et 2027, la plateforme vise 5 millions d’euros de chiffre d’affaires sur la marketplace, plus de 3 millions de visites, 100 000 nouveaux utilisateurs et une croissance de 20% de son activité SaaS B2B.

Les investissements porteront notamment sur l’expérience utilisateur, l’automatisation, l’intelligence artificielle et le développement international, en particulier en Europe du Sud.

A lire aussi : Lokki : une levée de fonds pour conquérir l'Europe !

Lu 156 fois

Tags : lokki
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 09:00 Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026

Vendredi 9 Janvier 2026 - 11:30 AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

Brand News La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
Souhaitez-vous conseiller vos clients de manière individuelle et complète et ne pas perdre de temps...
Dernière heure

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

KEPLER TRAVEL - Responsable commercial groupes H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas

Royal Caribbean met en service son Royal Beach Club aux Bahamas
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias