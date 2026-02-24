Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire

A peine la parenthèse des Jeux olympiques refermée, les syndicats italiens reviennent à la charge.
Le mouvement social qui devait se tenir le 16 février et qui a été décalé à la demande du vice-Premier ministre et ministre des Transports, Matteo Salvini, aura bien lieu les 26, 27 et 28 février 2026.
Les différents syndicats du secteur de l'aérien ont expliqué, dans une lettre transmise au ministère des Transports, que la grève du 26 février se fera "en soutien aux revendications relatives au renouvellement de la convention collective nationale (CCNL) et des contrats d'entreprise arrivés à échéance il y a plusieurs mois, et face à l'échec des négociations avec des entreprises qui restent sourdes à nos revendications légitimes."
Dans ces conditions, et face à l'absence de dialogue avec le gouvernement, les organisations de représentation du personnel cabine et du personnel au sol d'ITA Airways, d'EasyJet et de Vueling Airlines vont débrayer toute ou partie de la journée de jeudi.
Et les journées sont attendues comme "difficiles", partout en Italie, selon le journal Corriere della Sera.
Grève Italie : ITA Airways annule 55% de ses vols
ITA Airways a d'ores et déjà annoncé la suppression de 55% de ses vols. De plus, certains vols seront aussi impactés pour les journées du 25 et du 27 février.
De plus, le syndicat Cub Trasporti a appelé à rejoindre le mouvement pendant 24 heures. Il représente non seulement les employés des compagnies aériennes, mais aussi ceux des aéroports et des secteurs connexes.
Donc, globalement, les conditions s'annoncent dégradées pour l'ensemble du transport aérien.
Et ce n'est pas tout, car si les vols devraient reprendre vendredi 27 février, les salariés des compagnies ferroviaires vont, eux, reprendre le flambeau.
A la veille de ce week-end, au soir, les salariés de Trenitalia, FS Italiane, Italo et Trenord vont débrayer, pour un impact qui "pourrait être important. Comme toujours, des perturbations sont à prévoir avant et après la grève", précise le site Sky TG 24.
Pour l'heure, il n'y a pas d'évaluation concernant la quantité de liaisons annulées ou retardées par le mouvement. Il existe, par contre, une liste de trains (Trenitalia) et vols qui seront assurés.
A lire : Trenitalia : tout savoir sur la nouvelle ligne entre Paris et Marseille !
