110 ans après, Verdun fait revivre les premières heures de la bataille

Cette évocation historique va marquer le début du 110e anniversaire de la bataille de Verdun de manière forte et profondément symbolique

Le, le bois des Caures, lieu du déclenchement de la bataille de Verdun, s’apprête à revivre l’histoire.À l’occasion dude l’une des batailles les plus marquantes de la, le Mémorial de Verdun - Champ de bataille et l’association Connaissance de la Meuse organisent une évocation historique unique, sur le site même où les premiers combats ont éclaté.Le public, guidé dans un parcours pédestre de 5 km à travers le, sera plongé dans les conditions exactes vécues par les combattants : froid, boue et pénombre.Environ cinquante acteurs-figurants, représentant les, prendront place dans des tableaux, tandis que des comédiens et comédiennes liront des témoignages de poilus et de soldats allemands. L’expérience sera rythmée par des ambiances sonores et des jeux de lumière ", souligne Jérôme Dumont , président du Mémorial de Verdun et du Département de la Meuse.