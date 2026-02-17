TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
110 ans après, Verdun fait revivre les premières heures de la bataille

Une évocation historique immersive au bois des Caures


Le 21 février 2026, le bois des Caures replongera dans l’histoire. Pour le 110e anniversaire du déclenchement de la bataille de Verdun, le Mémorial de Verdun - Champ de bataille et l'association Connaissance de la Meuse proposent une évocation historique immersive sur le lieu exact des premiers combats.


Rédigé par le Mercredi 18 Février 2026 à 09:46

Bois des Caures, évocation historique, 2016 - Photo: Jean-Louis Nicolas
Bois des Caures, évocation historique, 2016 - Photo: Jean-Louis Nicolas
Le 21 février 2026, le bois des Caures, lieu du déclenchement de la bataille de Verdun, s’apprête à revivre l’histoire.

À l’occasion du 110e anniversaire de l’une des batailles les plus marquantes de la Première Guerre mondiale, le Mémorial de Verdun - Champ de bataille et l’association Connaissance de la Meuse organisent une évocation historique unique, sur le site même où les premiers combats ont éclaté.

Le public, guidé dans un parcours pédestre de 5 km à travers le bois des Caures, sera plongé dans les conditions exactes vécues par les combattants : froid, boue et pénombre.

Environ cinquante acteurs-figurants, représentant les deux camps, prendront place dans des tableaux, tandis que des comédiens et comédiennes liront des témoignages de poilus et de soldats allemands. L’expérience sera rythmée par des ambiances sonores et des jeux de lumière.

"Cette évocation historique va marquer le début du 110e anniversaire de la bataille de Verdun de manière forte et profondément symbolique", souligne Jérôme Dumont, président du Mémorial de Verdun et du Département de la Meuse.

Informations pratiques

L’événement est ouvert aux marcheurs confirmés à partir de 10 ans et se déroule exclusivement en bus depuis Verdun et Damvillers.

Deux départs sont proposés : 5h45 et 7h45, avec retour prévu en fin de matinée.

Les tarifs sont de 7 € pour les adultes et 5 € pour les jeunes et adhérents.

Les places étant limitées, la réservation est obligatoire sur le site memorial-verdun.fr, billetterie ouverte depuis le 21 janvier 2026 à 15h.

Tags : memorial de verdun, verdun
110 ans après, Verdun fait revivre les premières heures de la bataille

