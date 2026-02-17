Valérie Level (Voyages et Sens), la soif d'entreprendre « autrement »

Freinée dans ses ambitions, elle a du mal à accepter cette situation. C’est alors qu’au cours d’une soirée professionnelle, elle apprend qu’on recrute un forfaitiste groupes chez Saalt Voyages (aujourd’hui Salt Travel).



« Je quitte Héliades et Marie-France qui, entre-temps, avait essayé de m’obtenir quelque chose de mieux. Mais elle a bien compris que mon ambition, c'était aussi de m'ouvrir au monde et Héliades, à l'époque, ne faisait que la Grèce, la Crète et Chypre.



Au bout de deux ans et demi, j'en avais fait le tour, tandis qu’avec Saalt, je m'ouvrais au monde entier et au B2C. Même si, de mon côté, je montais les circuits pour les commerciaux en travaillant en binôme avec la forfaitiste en chef ».



Dans ce nouveau job, Valérie Level s’épanouit, mais la frustration la rattrape. « Certains commerciaux me demandent les devis et je m'aperçois qu'on perd ces devis parce qu'il nous manque des informations.



Je leur suggère de poser davantage de questions et puis, je décide d’aller voir la dirigeante, Françoise Péglion, pour lui demander à passer sur le terrain, au commercial, afin d'aller au contact client et, en même temps, de faire mes propres devis, étant donné que je connaissais la technique . »



Si sa boss lui confie quelques clients, Valérie sent que sa demande n’est pas vraiment prise au sérieux.



C’est là que le scénario se répète. Soirée agence : on lui présente quelqu’un à qui elle confie son envie de toucher davantage au commercial.



Elle apprend que Syltours recrute en région toulousaine, postule, et la voilà qui sillonne les routes d’un secteur Sud-Ouest assez étendu, de Perpignan à Limoges, en passant par Bordeaux ; tandis qu’au même moment, elle devient maman et emménage à 40 minutes du centre-ville de Toulouse.



Si elle adore son job, les heures passées dans la voiture sont nombreuses. « Nous avions des voitures de fonction, mais que nous devions ramener tous les soirs en centre-ville, en plein dans les heures de pointe. À ce moment-là, je réalisais quand même 1,4 M€ de chiffre d'affaires, l’entreprise était satisfaite de mes résultats, mais n’a pas entendu ma demande d’avoir à disposition une voiture de fonction ».



Elle fait donc jouer la concurrence et passe chez Geotravel où elle obtient une voiture de fonction et un poste en télétravail, avec uniquement une réunion par mois en présentiel à Agen. « Nous sommes en 2013, je reviens dans une structure beaucoup plus petite. Bien sûr, entre temps, Syltours m’a fait une proposition. Mais c'est toujours pareil : on m’a toujours offert ce que je demandais quand je partais », souligne Valérie Level.



Chez Geotravel, la commerciale groupes s’aperçoit d’une chose : « Mes clients me suivent. Je prends conscience que le client peut être davantage attaché à la personne qu’à la marque ».



Elle va y rester quatre ans et aura un 2e enfant durant cette période. « Je voulais vraiment m'occuper du client, le fidéliser, qu'il soit aux petits oignons. Géotravel m'a offert cette opportunité.



Je pouvais faire mes programmes à la carte, comme je voulais, pour mes clients. J'avais envie d'un peu plus de légèreté dans mon travail et puis surtout, j'avais mûri, j'avais deux enfants, 40 ans et l’envie d'autre chose ».