Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?





Dans ce contexte, les Démocrates au Congrès ont décidé de bloquer l'adoption d'un budget pour la sécurité intérieure, entraînant un nouveau shutdown partiel aux USA.



Cet épisode intervient seulement trois mois après la plus longue paralysie fédérale de l'histoire du pays.



Et si le



De plus, dans le même temps, le Congrès américain est en vacances parlementaires : les élus ne peuvent donc pas voter de projets de loi, au moins jusqu’au 23 février.



D'un côté, les Démocrates demandent d'importantes restrictions aux agissements de l'ICE, quand les Républicains fustigent cette position, bien que la très controversée police ait fait deux morts.



Ainsi, depuis le samedi 14 février, le ministère de la Sécurité intérieure américain est en shutdown et ses salariés sont placés en chômage technique, faute de ressources. Les tensions sociales et les tirs mortels de la police de l'immigration (ICE) ne sont pas sans conséquence sur l'administration de Donald Trump.Cet épisode intervient seulement trois mois après la plus longue paralysie fédérale de l'histoire du pays.Et si le nouvel opus était attendu, dans un premier temps, comme plutôt court, juste le temps du week-end, le désaccord est tel entre les deux partis que ce shutdown pourrait s'étendre sur de longs jours.De plus, dans le même temps, le Congrès américain est en vacances parlementaires : les élus ne peuvent donc pas voter de projets de loi, au moins jusqu’au 23 février.D'un côté, les Démocrates demandent d'importantes restrictions aux agissements de l'ICE, quand les Républicains fustigent cette position, bien que la très controversée police ait fait deux morts.



Shutdown aux USA : des difficultés à prévoir dans les aéroports





En effet, la TSA (Transportation Security Administration), l'agence chargée du contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports du pays, se retrouve au cœur de cette paralysie budgétaire.



Sur les plus de 260 000 personnes qui travaillent pour le département de la Sécurité intérieure, environ 64 000 sont des employés de la TSA.



Des milliers de salariés se retrouvent donc dans l'obligation de travailler, sans rémunération, puisqu'ils font partie de la liste des services essentiels. b



L'agence n'étant pas concernée par cette paralysie, ils continuent donc de percevoir leur salaire normalement, ce qui réduit le risque d'annulations massives de vols.



Non seulement il est recommandé d'anticiper sa venue dans les aéroports américains, au moins deux heures avant le départ, mais ce n'est pas tout.



Car, comme lors du précédent shutdown, tous les employés ne se présentent pas à leurs postes. Une situation qui n'est pas neutre pour le tourisme.Des milliers de salariés se retrouvent donc dans l'obligation de travailler, sans rémunération, puisqu'ils font partie de la liste des services essentiels. b En revanche, les contrôleurs aériens ne sont pas affectés par ce shutdown, ce qui n'était pas [le cas lors du précédent, puisqu'ils sont employés par la Federal Aviation Administration (FAA).]bL'agence n'étant pas concernée par cette paralysie, ils continuent donc de percevoir leur salaire normalement, ce qui réduit le risque d'annulations massives de vols.Non seulement il est recommandé d'anticiper sa venue dans les aéroports américains, au moins deux heures avant le départ, mais ce n'est pas tout.Car, comme lors du précédent shutdown, tous les employés ne se présentent pas à leurs postes.



Shutdown aux États-Unis : déjà plus de 18 000 vols retardés



Shutdown aux États-Unis : le Spring Break en approche