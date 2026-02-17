TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Plus de 1 150 vols annulés depuis le 14 février 2026


Les USA sont entrés dans une nouvelle paralysie partielle de leur administration fédérale. En raison des tensions dans le pays, notamment à cause des pratiques de la police de l'immigration (ICE), les démocrates bloquent actuellement l'adoption d'un budget pour la sécurité intérieure. Et cela n'est pas sans conséquences pour les voyageurs.



Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 15:20

Plus de 1 150 vols annulés depuis le débu du shutdown aux USA - Depositphotos
Plus de 1 150 vols annulés depuis le débu du shutdown aux USA - Depositphotos
CroisiEurope
Les tensions sociales et les tirs mortels de la police de l'immigration (ICE) ne sont pas sans conséquence sur l'administration de Donald Trump.

Dans ce contexte, les Démocrates au Congrès ont décidé de bloquer l'adoption d'un budget pour la sécurité intérieure, entraînant un nouveau shutdown partiel aux USA.

Cet épisode intervient seulement trois mois après la plus longue paralysie fédérale de l'histoire du pays.

Et si le nouvel opus était attendu, dans un premier temps, comme plutôt court, juste le temps du week-end, le désaccord est tel entre les deux partis que ce shutdown pourrait s'étendre sur de longs jours.

De plus, dans le même temps, le Congrès américain est en vacances parlementaires : les élus ne peuvent donc pas voter de projets de loi, au moins jusqu’au 23 février.

D'un côté, les Démocrates demandent d'importantes restrictions aux agissements de l'ICE, quand les Républicains fustigent cette position, bien que la très controversée police ait fait deux morts.

Ainsi, depuis le samedi 14 février, le ministère de la Sécurité intérieure américain est en shutdown et ses salariés sont placés en chômage technique, faute de ressources.

Shutdown aux USA : des difficultés à prévoir dans les aéroports

Une situation qui n'est pas neutre pour le tourisme.

En effet, la TSA (Transportation Security Administration), l'agence chargée du contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports du pays, se retrouve au cœur de cette paralysie budgétaire.

Sur les plus de 260 000 personnes qui travaillent pour le département de la Sécurité intérieure, environ 64 000 sont des employés de la TSA.

Des milliers de salariés se retrouvent donc dans l'obligation de travailler, sans rémunération, puisqu'ils font partie de la liste des services essentiels. bEn revanche, les contrôleurs aériens ne sont pas affectés par ce shutdown, ce qui n'était pas [le cas lors du précédent, puisqu'ils sont employés par la Federal Aviation Administration (FAA).]b

L'agence n'étant pas concernée par cette paralysie, ils continuent donc de percevoir leur salaire normalement, ce qui réduit le risque d'annulations massives de vols.

Non seulement il est recommandé d'anticiper sa venue dans les aéroports américains, au moins deux heures avant le départ, mais ce n'est pas tout.

Car, comme lors du précédent shutdown, tous les employés ne se présentent pas à leurs postes.

Shutdown aux États-Unis : déjà plus de 18 000 vols retardés

Autres articles
"Les voyageurs et l’économie américaine ne peuvent pas se permettre que des personnels essentiels de la TSA travaillent sans être payés, ce qui augmente le risque d’absences imprévues et d’arrêts de travail, et peut, au final, entraîner des temps d’attente plus longs ainsi que des vols manqués, retardés ou annulés.

Nous saluons l’ensemble des employés de la TSA, en particulier les équipes de première ligne, qui ont continué à servir le public voyageur lors de la fermeture de 43 jours l’an dernier.

Les incertitudes de financement causent des dommages durables à l’ensemble de l’écosystème du voyage, en particulier aux compagnies aériennes, aux hôtels et aux milliers de petites entreprises que l’industrie du voyage soutient," explique un communiqué de presse signé conjointement par l'U.S. Travel, Airlines for America et l’American Hotel & Lodging Association.

Et alors que les services de sécurité aéroportuaire ne sont plus payés depuis le 14 février, les conséquences se font déjà ressentir dans le ciel américain.

En effet, plus de 18 000 vols ont été retardés et 1 156 annulés depuis cette date.

Rien qu'aujourd'hui, au moment où nous écrivons, 774 vols sont concernés par des retards, sans compter les annulations. Et le pire serait devant les voyageurs américains.

Shutdown aux États-Unis : le Spring Break en approche

L'une des périodes les plus chargées pour les aéroports américains se profile.

Comme chaque année, le Spring Break se tient au printemps : une période de vacances scolaires de près de deux semaines, observée par les écoles et les universités dans tout le pays.

En 2026, cela débutera mi-mars, avec un pic attendu autour du 20 mars.

Il reste encore près d'un mois. Malgré tout, cette proximité avec l'actuel shutdown et la durée du précédent épisode inquiètent les professionnels du tourisme outre-Atlantique, d'autant que le pays doit organiser différents évènements d'envergure pour le secteur.

"Alors qu’une nouvelle fermeture de l’administration fédérale se profile, l’une des périodes de voyage les plus chargées de l’année approche également : les vacances de printemps (spring break). (...)

Elles freinent aussi le recrutement, la rétention des talents, la préparation et les efforts de modernisation.

À l’approche du 250e anniversaire des États-Unis et de la Coupe du monde 2026 cet été, le pays devrait se concentrer sur la mise en valeur des États-Unis sur la scène mondiale et sur la maximisation de l’opportunité économique de plusieurs milliards de dollars que ces événements représentent.

Une interruption du financement de la TSA compromettrait fortement ces efforts. La fermeture de l’an dernier, à elle seule, a eu un impact économique de 6 milliards de dollars, près de 140 millions de dollars par jour, et a perturbé les déplacements de plus de 6 millions de voyageurs," conclut le communiqué.

Le précédent shutdown a entraîné plus de 6 milliards de dollars de pertes pour l'économie touristique américaine. Cela intervient tout juste après la polémique quant à la possible obligation de fournir ses réseaux sociaux, dans le cadre d'un voyage aux USA.

Lu 179 fois

Tags : shutdown, shutdown usa, usa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 17 Février 2026 - 12:43 LATAM Airlines Group signe une année record

Mardi 17 Février 2026 - 11:09 Près de 8 000 visiteurs pour la 1ère édition du Salon du Tourisme à Brest

Brand news AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
Air Europa opère une double desserte Bogotá & Medellín pour un itinéraire fluide. La Colombie...
Dernière heure

David García Blancas nommé chief commercial officer de B&B HOTELS

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

LATAM Airlines Group signe une année record

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

VACANCES BLEUES - Attaché(e) commercial(e) Groupes Loisirs H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO

Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO
Partez en France

Partez en France

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige

Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025

La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire
AirMaG

AirMaG

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?

Shutdown aux USA : des annulations et retards de vols en pagaille ?
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France

Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui accélère pour réussir son implantation aux Australes avec l’Aranoa

Aranui accélère pour réussir son implantation aux Australes avec l’Aranoa
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias