Après le Groenland, la bannière étoilée pourrait se pencher sur le sort de Cuba, de la Colombie ou encore du Canada.



La liste des pays " ennemis " est longue pour un président qui s'est fait élire en promettant de ne plus engager ses soldats dans de nouveaux conflits.



" L'administration veut étrangler économiquement Cuba pour faire tomber le régime. C'est le but personnel de Marco Rubio, son secrétaire d'État, dont les parents ont quitté l'île.



Ils ne veulent pas d'une action militaire parce que ce n'est pas aussi facile que cela et, surtout, Trump ne veut pas risquer de perdre des soldats.



Concernant l'Iran, la solution viendra du peuple iranien et pas des États-Unis. Car même s'ils frappent le pays, cela ne va pas renverser le régime. Regardez au Venezuela, c'est une proche de Maduro qui est au pouvoir. "



Les midterms pourraient ne rien chambouler, même si les Démocrates semblent remonter dans les intentions de vote, et la Coupe du monde de football ne sera qu'un prétexte de plus pour mettre en avant le retour d'une Amérique puissante.



Dans ce flot de mauvaises nouvelles et malgré cette vision sombre de l'évolution du monde, qui n'est pas propre, malheureusement, à Pascal Boniface, peut-on trouver de quoi espérer ?



"La grande interrogation reste l'Europe.



Va-t-elle réaliser ce qu'il se passe ? Il faut dresser le constat notarial, clinique et froid de la situation : nous ne sommes plus en situation d'alliance avec les États-Unis.



Nous devons donc faire en sorte de ne plus dépendre des USA pour notre sécurité. Lorsque Trump nous dit que nous avons été créés pour 'entuber' les États-Unis ou que nous sommes ses ennemis, il faut en tenir compte.



Il ne faut surtout pas rentrer dans une politique de soumission, " conseille le responsable de l'IRIS.



Et alors que le monde se dirige tout droit vers plus de conflits, le secteur du tourisme ne sera pas épargné.



L'industrie est sans doute celle qui a le plus tiré profit d'une plus grande circulation des hommes ; à l'avenir, ce principe sera sans doute remis en cause. Le gouvernement américain a d'ailleurs annoncé suspendre l'octroi de visas pour 75 pays.



Tant que Trump et ses sbires seront à la tête de la première puissance mondiale, les frontières seront de plus en plus marquées et le terrain de jeu de l'industrie va inévitablement se resserrer.



" Nous allons vers un monde beaucoup plus chaotique, beaucoup plus incertain, parce que quand la première puissance mondiale ne respecte plus les règles qui régissaient le monde, celui-ci devient nettement plus dangereux, " conclut le géopolitolgue.