L'"effet Trump" pèse sur l’attractivité des États-Unis auprès des Français

59% des français ne veulent pas voyager aux États-Unis à cause de Donald Trump
Alors que plusieurs indicateurs concordants font état d’un recul marqué du tourisme français et européen vers les États-Unis, "Partir à New York" a mandaté l’Ifop afin d’évaluer l’envie des Français de voyager outre-Atlantique et, plus largement, leur perception du pays et de son président, Donald Trump.
L’enquête a été menée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus.
Interrogés sur leur désir d’effectuer un séjour à New York, 55 % des Français répondent positivement (27 % "oui, un peu" et 28 % "oui, beaucoup"), contre 62 % en 2025.
À l’inverse, 45 % déclarent ne pas souhaiter s’y rendre.
L’attrait pour la destination varie fortement selon l’âge : 71 % des 18-24 ans aimeraient découvrir la ville, contre 41 % des 65 ans et plus. Les catégories les plus diplômées et les ménages aux revenus élevés se montrent également plus enclins à envisager un séjour.
Les États-Unis divisent davantage
À l’échelle du pays, le désir de voyager aux États-Unis apparaît minoritaire : 46 % des Français déclarent ne pas vouloir s’y rendre, soit deux points de plus qu’en 2025.
Parmi eux, 59 % expliquent que la politique menée par Donald Trump joue un rôle dans ce choix (33 % "tout à fait", 26 % "plutôt").
Plus largement, la cote de sympathie des États-Unis atteint un niveau historiquement bas. Seuls 22 % des Français expriment aujourd’hui de la sympathie à l’égard du pays, contre 65 % en 2010 sous la présidence de Barack Obama. Le taux d’antipathie s’élève désormais à 48 %.
L’opinion à l’égard de Donald Trump reste majoritairement négative : 81 % des Français déclarent avoir une mauvaise opinion de lui en tant que président (dont 55 % « très mauvaise »), contre 19 % une bonne opinion, un chiffre en léger recul par rapport à 2025.
Dans le détail, 86 % des personnes interrogées jugent qu’il est "agressif" et 82 % qu’il est "dangereux". À l’inverse, seuls 29 % le considèrent "compétent" et 18 % "sympathique".
Par ailleurs, 21 % estiment que les personnalités politiques françaises devraient davantage s’inspirer de lui. Parmi les responsables politiques français, Éric Zemmour est cité en tête (27 %) comme étant le plus proche des idées de Donald Trump, devant Marine Le Pen (24 %) et Jordan Bardella (21 %).
