Capfrance franchit la barre des 80 établissements

500 000 clients accueillis en 2025


Capfrance poursuit son développement et fédère désormais 80 établissements au sein de son réseau. En 2025, plus de 500 000 clients ont été accueillis et le chiffre d’affaires en ligne a progressé de 8 %. Le réseau prévoit 25 millions d’euros d’investissements en 2026.


Rédigé par le Mercredi 18 Février 2026 à 13:03

Capfrance consolide son réseau de villages vacances - Depositphotos.com @dimaberkut
Le réseau Capfrance a annoncé avoir franchi le cap des 80 établissements.

En 2025, le réseau a accueilli plus de 500 000 clients et enregistré une progression de 8 % de son chiffre d’affaires sur l'e-commerce.

La clientèle reste majoritairement française (95 %) et se compose de familles, seniors, groupes et clients fidèles, attachés à la dimension humaine de l’offre.

"Le contexte inflationniste renforce les arbitrages budgétaires des ménages sur les loisirs et les vacances. Les vacanciers recherchent davantage des destinations accessibles et des offres lisibles", souligne Damien Duval, directeur général de Capfrance.

Selon lui, le modèle du réseau, fondé sur des établissements indépendants et gérés localement, permet d’absorber une partie des tensions inflationnistes tout en continuant à investir dans l’emploi, l’équipement et la qualité de service.

Capfrance : quelles ambitions pour cette année 2026 ?

Pour rappel, le modèle économique de Capfrance repose sur la combinaison de l’autonomie des acteurs locaux et d’outils mutualisés.

Le réseau représente ainsi plus de 2 000 emplois, soit environ 1 300 équivalents temps plein (ETP).

Son impact territorial est significatif : un ETP sur site génère en moyenne 2,5 ETP supplémentaires sur le territoire et près de 80 % des dépenses des vacanciers sont réalisées en dehors des villages.

Pour 2026, Capfrance prévoit un volume d’investissements de 25 millions d’euros, principalement orienté vers la rénovation des hébergements, la modernisation des infrastructures et le développement d’activités favorisant le lien social et la découverte des territoires.

Le réseau continue également à renforcer ses engagements responsables : déploiement du label Chouette Nature, promotion des circuits courts, sobriété énergétique et valorisation des ressources locales.


