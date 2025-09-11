TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

Qatre nouvelles adresses ont rejoint la coopérative cet été


The Originals Hotels accueille quatre nouveaux établissements aux profils variés, portant à seize le nombre d’adhésions depuis janvier 2025. Du Relais en rénovation à Vichy aux résidences urbaines de Valence et Clermont-Ferrand, en passant par un City ancré à Mulhouse, ces hôteliers indépendants misent sur la force du collectif pour gagner en visibilité.


Vendredi 12 Septembre 2025

La coopérative The Originals Hotels poursuit son développement avec l’arrivée de quatre nouveaux établissements cet été, portant à 16 le nombre d’adhésions depuis le début de l’année 2025.

Ces adresses, réparties entre les gammes Relais, Résidence et City, partagent un même objectif celui de bénéficier de la force d’un réseau coopératif, tout en préservant leur indépendance.

"Plus qu’une marque, The Originals Hotels est une communauté soudée", rappelle la coopérative qui met en avant "l’accompagnement collectif, le partage d’expériences" et "la visibilité accrue" offerte à ses membres.

The Originals Hotels renforce son réseau

À Vichy, l’Hôtel Flore – The Originals Relais (34 chambres) entame une nouvelle vie sous l’impulsion de son propriétaire. De vastes travaux sont en cours pour redonner à l’adresse son cachet, avec notamment la mise en valeur de son jardin à l’arrière. Les réservations ouvriront le 7 janvier 2026.

À Valence, l’Appart’hôtel Hévea – The Originals Residence (80 chambres) bénéficie d’une localisation idéale, à proximité immédiate du parc des expositions et du Palais des Congrès Jacques Chirac.

À Clermont-Ferrand, l’Appart’hôtel Les Lauréades – The Originals Residence (54 chambres) est en pleine rénovation pour l’obtention de ses 3 étoiles.

Ces deux adresses, appartenant au même investisseur, seront disponibles à la réservation à partir du 11 novembre 2025.

Enfin, à Illzach, l’Hôtel Restaurant Illzach – Mulhouse Nord – The Originals City (47 chambres, ***), déjà doté d’un restaurant, change d’enseigne pour rejoindre la coopérative et renforcer son ancrage local. Les réservations ouvriront le 3 novembre 2025.

