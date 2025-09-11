The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

La coopérative The Originals Hotels poursuit son développement avec l’arrivée de quatre nouveaux établissements cet été, portant à 16 le nombre d’adhésions depuis le début de l’année 2025.
Ces adresses, réparties entre les gammes Relais, Résidence et City, partagent un même objectif celui de bénéficier de la force d’un réseau coopératif, tout en préservant leur indépendance.
"Plus qu’une marque, The Originals Hotels est une communauté soudée", rappelle la coopérative qui met en avant "l’accompagnement collectif, le partage d’expériences" et "la visibilité accrue" offerte à ses membres.
The Originals Hotels renforce son réseau
À Vichy, l’Hôtel Flore – The Originals Relais (34 chambres) entame une nouvelle vie sous l’impulsion de son propriétaire. De vastes travaux sont en cours pour redonner à l’adresse son cachet, avec notamment la mise en valeur de son jardin à l’arrière. Les réservations ouvriront le 7 janvier 2026.
À Valence, l’Appart’hôtel Hévea – The Originals Residence (80 chambres) bénéficie d’une localisation idéale, à proximité immédiate du parc des expositions et du Palais des Congrès Jacques Chirac.
À Clermont-Ferrand, l’Appart’hôtel Les Lauréades – The Originals Residence (54 chambres) est en pleine rénovation pour l’obtention de ses 3 étoiles.
Ces deux adresses, appartenant au même investisseur, seront disponibles à la réservation à partir du 11 novembre 2025.
Enfin, à Illzach, l’Hôtel Restaurant Illzach – Mulhouse Nord – The Originals City (47 chambres, ***), déjà doté d’un restaurant, change d’enseigne pour rejoindre la coopérative et renforcer son ancrage local. Les réservations ouvriront le 3 novembre 2025.
A lire aussi : The Originals Hotels accueille 5 nouveaux établissements urbains
