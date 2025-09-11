The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

Qatre nouvelles adresses ont rejoint la coopérative cet été

The Originals Hotels accueille quatre nouveaux établissements aux profils variés, portant à seize le nombre d’adhésions depuis janvier 2025. Du Relais en rénovation à Vichy aux résidences urbaines de Valence et Clermont-Ferrand, en passant par un City ancré à Mulhouse, ces hôteliers indépendants misent sur la force du collectif pour gagner en visibilité.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 12 Septembre 2025

