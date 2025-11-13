The Originals Human accélère dans le digital avec le CRM français Experience - Depositphotos.com Auteur yokhanomwan@gmail.com
The Originals Human Hotels & Resorts officialise la signature d’un partenariat avec Experience, une solution CRM française.
Conçue pour communiquer avec la majorité des PMS (Property Management Systems) du marché, Experience s’appuie sur une architecture modulaire et une API ouverte.
Chaque hôtelier a la liberté de choisir son PMS. Au total, 26 systèmes différents sont actuellement utilisés au sein du réseau.
L’adoption d’Experience permettra de connecter ces PMS hétérogènes à un CRM unique et d’unifier l’ensemble des données clients au sein d’un environnement centralisé, précise un communiqué de presse.
The Originals Human Hotels & Resorts : l’année 2026 sera consacrée à l’intégration du nouvel outil
L’année 2026 sera consacrée à l’intégration du nouvel outil, avec une phase de coexistence entre les deux CRM. La majorité des PMS devrait être raccordée d’ici l’été 2026, avant le lancement des formations destinées aux plus de 300 hôteliers membres.
La mise en production complète est programmée pour le 1er janvier 2027, accompagnée d’une migration intégrale des données.
Cette modernisation doit ouvrir la voie à de nouvelles capacités d’analyse, telles que le suivi consolidé de la performance, la création de tableaux de bord adaptés aux besoins des exploitants ou encore l’automatisation de certains processus internes.
Au-delà de la dimension technologique, la coopération avec Experience vise à améliorer la qualité du parcours client. Le programme The Originals Club a l'ambition de devenir plus personnalisé.
« Ce partenariat illustre la vision que nous portons depuis plusieurs années : celle d’une coopérative moderne, humaine et connectée, qui se donne les moyens d’accompagner la transformation du secteur hôtelier français tout en valorisant le savoir-faire local. Il simplifie aussi l’accès à la donnée client pour nos hôteliers, un enjeu clé pour mieux piloter la performance et renforcer la fidélité », déclare Olivier Dufit, Directeur Général de The Originals Hotels.
