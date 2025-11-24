TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

À 3h30 de Paris, Bretzel Travel réinvente le séminaire à Stuttgart et s’ouvre à l’Autriche


L’agence réceptive franco-allemande Bretzel Travel confirme sa dynamique de développement sur la scène européenne. Forte de son expertise, elle vient d’organiser un séminaire de 40 participants à Stuttgart et annonce l’ouverture prochaine d’une antenne en Autriche, étendant ainsi son savoir-faire à la fois corporate et loisirs, avec une approche écologique, authentique et fun.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

Stuttgart © Office National Allemand du Tourisme - Francesco Carovilla
TAP Air Portugal

Un séminaire entre gastronomie, culture et convivialité


À seulement 3h30 de Paris en train, Stuttgart a accueilli un séminaire sur mesure, combinant travail, découverte et cohésion. Bretzel Travel a conçu un programme où chaque moment devient une expérience :

Travail et inspiration : demi-journées de réunion au sein d’un hôtel moderne et modulable, propice à la créativité. Séance portrait pour chaque participant(e) !

Culture et découverte : visite du célèbre musée Mercedes-Benz, où l’histoire automobile et l’innovation se mêlent pour émerveiller participants et inspirer les échanges.

Gastronomie locale : dîner gastronomique avec vue sur le palais de Stuttgart, alliant produits régionaux et créativité culinaire.

Team building ludique et authentique : un cours de cuisine dirigé par un chef d’école locale, suivi d’un atelier bretzel avec un boulanger du quartier, où chaque participant repart avec sa création.

Soirée conviviale : un pub local sélectionné par l’équipe Bretzel Travel pour sa vibe chaleureuse, idéale pour débriefer et créer du lien dans un cadre détendu.

Chaque activité était intégralement coordonnée par l’équipe Bretzel Travel, qui a géré les transports sur place, la logistique, et la fluidité des transitions, garantissant un séjour sans stress pour les participants.
« Nous aimons créer des expériences où le travail et le plaisir se combinent naturellement. Stuttgart est parfaite pour cela : dynamique, accessible et surprenante », explique Hugo Bailly, co-fondateur et CEO de Bretzel Travel.
Le retour des participants a été unanime : originalité, authenticité et convivialité. Ce séminaire démontre qu’il est possible de proposer des programmes corporate haut de gamme tout en respectant des principes de slow travel et de durabilité.

L’Autriche : un nouveau terrain de jeu pour les combinés Bavière – Tyrol

Dans la continuité de son expertise en Allemagne, Bretzel Travel prépare l’ouverture d’une antenne en Autriche, afin d’accompagner ses clients français dans la découverte de Salzbourg, Innsbruck, le Tyrol et Vienne.

Cette nouvelle implantation permet de proposer des combinés Bavière – Tyrol, qui mêlent :

• le charme bavarois (châteaux, villages typiques, paysages verdoyants)
• la nature autrichienne (montagnes, lacs, activités outdoor)
• des hébergements de caractère, écologiques et accueillants
• des expériences immersives : ateliers culinaires, visites culturelles, team building outdoor

« L’Autriche s’inscrit naturellement dans notre ADN : hospitalité, authenticité et efficacité germanique, au service d’un tourisme durable et fun », précise Hugo.

Cette expansion illustre la capacité de Bretzel Travel à répondre aux besoins des entreprises et des groupes recherchant des expériences clés en main, originales et écologiques, tout en valorisant la richesse des cultures locales.
© Office National Allemand du Tourisme - Francesco Carovilla
Slow travel et mobilité douce : une approche différenciante

Bretzel Travel s’inscrit dans la tendance du slow travel, combinant accessibilité, respect de l’environnement et expériences immersives. Les points clés :

Train privilégié : proximité franco-allemande optimisée pour réduire l’empreinte carbone.
Logistique intégrée : transports sur place et coordination des activités pour un confort maximal.
Partenaires locaux engagés : hôtels, restaurants, guides et artisans sélectionnés pour leur approche durable.
Expériences immersives : ateliers culinaires, visites artisanales, découvertes culturelles.

Cette approche répond à une demande croissante : les entreprises et voyageurs cherchent désormais à allier efficacité, authenticité et responsabilité environnementale.

En combinant expertise MICE, programmes FIT et groupes préconstitués, approche écologique et expériences fun, Bretzel Travel se démarque comme un partenaire de confiance pour les entreprises et voyageurs francophones en Europe germanophone.

« Notre ambition est simple : créer des voyages et séminaires qui surprennent, fédèrent et respectent notre planète. Stuttgart et notre future antenne en Autriche en sont la parfaite illustration », conclut Hugo.

Avec cette approche, l’agence ouvre de nouvelles perspectives pour les voyageurs français en quête de découvertes originales, accessibles et responsables, tout en renforçant sa présence sur le marché MICE européen.

Qui veut la recette ?

Pour toute question ou pour organiser votre voyage de rêve, n’hésitez pas à contacter Hugo chez Bretzel Travel. Toujours disponible et passionné par l’Allemagne, il se fera un plaisir de vous guider et de vous aider à créer des souvenirs magiques cet hiver !

Contact : Hugo Bailly (CEO & Co-Fondateur) hugo@bretzeltravel.com
Téléphone : 01 59 14 00 00 / +49 (0) 221 58609107



Site web (Voyages en Allemagne sur Mesure – Bretzel Travel 🌍)

>> BRETZEL TRAVEL dans l'Annuaire DESTIMAG

linkedin instagram



