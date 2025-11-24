Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Un séminaire entre gastronomie, culture et convivialité

• Travail et inspiration : demi-journées de réunion au sein d’un hôtel moderne et modulable, propice à la créativité. Séance portrait pour chaque participant(e) !



• Culture et découverte : visite du célèbre musée Mercedes-Benz, où l’histoire automobile et l’innovation se mêlent pour émerveiller participants et inspirer les échanges.



• Gastronomie locale : dîner gastronomique avec vue sur le palais de Stuttgart, alliant produits régionaux et créativité culinaire.



• Team building ludique et authentique : un cours de cuisine dirigé par un chef d’école locale, suivi d’un atelier bretzel avec un boulanger du quartier, où chaque participant repart avec sa création.



• Soirée conviviale : un pub local sélectionné par l’équipe Bretzel Travel pour sa vibe chaleureuse, idéale pour débriefer et créer du lien dans un cadre détendu.

« Nous aimons créer des expériences où le travail et le plaisir se combinent naturellement. Stuttgart est parfaite pour cela : dynamique, accessible et surprenante »

« Nous aimons créer des expériences où le travail et le plaisir se combinent naturellement. Stuttgart est parfaite pour cela : dynamique, accessible et surprenante », explique, co-fondateur et CEO de Bretzel Travel.