Le Salon du Voyage revient à Albi le 10 janvier 2026

Le Salon du Voyage de Chauchard Evasion revient à Albi le 10 janvier 2026 - DespositPhotos.com, SergiyN
Le samedi 10 janvier 2026, de 10h à 18h, le Parc Expo d’Albi accueillera la sixième édition du Salon du Voyage, organisée par Chauchard Évasion, spécialiste du voyage depuis plus de 35 ans.
L’événement réunira de nombreux acteurs du secteur, parmi lesquels des tour-opérateurs, croisiéristes, aéroports et agences réceptives.
Les visiteurs pourront découvrir une offre couvrant une centaine de destinations à travers le monde, incluant circuits, croisières, séjours sur-mesure, voyages en groupe ou escapades en famille.
L’accès au salon est gratuit.
Les organisateurs proposent également des services complémentaires, avec la possibilité de se restaurer sur place et de participer à un tirage au sort permettant de remporter un séjour pour deux personnes.
L’événement réunira de nombreux acteurs du secteur, parmi lesquels des tour-opérateurs, croisiéristes, aéroports et agences réceptives.
Les visiteurs pourront découvrir une offre couvrant une centaine de destinations à travers le monde, incluant circuits, croisières, séjours sur-mesure, voyages en groupe ou escapades en famille.
L’accès au salon est gratuit.
Les organisateurs proposent également des services complémentaires, avec la possibilité de se restaurer sur place et de participer à un tirage au sort permettant de remporter un séjour pour deux personnes.
Salon du Voyage Albi : demandez le programme !
Au-delà des stands, le Salon du Voyage proposera un programme de conférences thématiques tout au long de la journée.
Plusieurs destinations (Afrique du Sud, Sri Lanka, Égypte, Argentine) et thématiques seront abordées, notamment les tendances voyages 2026 ou encore les clés pour préparer un voyage. Ces temps d’échange visent à aider les visiteurs à affiner leurs projets et à mieux préparer leurs séjours.
Fidèle à sa vocation d’accompagnement, Chauchard Évasion mettra à disposition son expertise afin de faciliter l’organisation des voyages. Les inscriptions au salon et aux conférences sont ouvertes via la plateforme dédiée.
L’événement s’inscrit dans la continuité de l’activité du groupe Chauchard, qui commercialise et organise des voyages en France et à l’international, en s’appuyant sur son réseau d’agences, son tour-opérateur Voyages Triangle et ses activités de transport de voyageurs.
A lire aussi : Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
Plusieurs destinations (Afrique du Sud, Sri Lanka, Égypte, Argentine) et thématiques seront abordées, notamment les tendances voyages 2026 ou encore les clés pour préparer un voyage. Ces temps d’échange visent à aider les visiteurs à affiner leurs projets et à mieux préparer leurs séjours.
Fidèle à sa vocation d’accompagnement, Chauchard Évasion mettra à disposition son expertise afin de faciliter l’organisation des voyages. Les inscriptions au salon et aux conférences sont ouvertes via la plateforme dédiée.
L’événement s’inscrit dans la continuité de l’activité du groupe Chauchard, qui commercialise et organise des voyages en France et à l’international, en s’appuyant sur son réseau d’agences, son tour-opérateur Voyages Triangle et ses activités de transport de voyageurs.
A lire aussi : Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier