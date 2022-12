Chauchard Évasion organise son 3e salon du voyage

Chauchard Évasion organisera son 3ème salon du voyage le samedi 14 janvier 2023 au Parc des Expos d’Albi.



Plus d'une trentaine de partenaires : tours opérateurs, croisiéristes, réceptifs, offices du tourisme… seront présents de de 10h à 18h.



Après la Polynésie et les Etats-Unis, le thème de cette année sera le « Tour du Monde en un jour ».



En 2020 la seconde édition du salon du voyage organisé par Chauchard Evasion a enregistré plus de 1800 visiteurs.



L'entrée du salon est gratuite. Outre les stands des partenaires, les visiteurs pourront se restaurer sur place, et profiter de conférences sur le thème des voyages.



Enfin un voyage sera à gagner !