Chauchard Évasion accélère sur les voyages scolaires, avec L'Arbre à Voyages

En attendant d'y voir plus clair, le Groupe Chauchard prépare activement l'année 2025. Après la sortie, en septembre dernier, de sa première brochure dédiée au cyclotourisme via sa nouvelle marque Deltour Cycling, les équipes de production peaufine la prochaine brochure Voyages Triangle, qui sortira début janvier 2025.



« Elle comportera de nombreuses nouveautés , détaille Grégory Monna. Sur la partie autocar, nous allons notamment proposer un très beau circuit permettant d’aller à la découverte du « Nord », avec Arras, Bruges et surtout Lille pendant sa fameuse braderie.



Nous étoffons également la catégorie Grands Tours, une gamme de circuits qui constitue la quintessence du voyage en autocar : des circuits complets permettant la découverte approfondie d’une destination, avec un accompagnateur Triangle. Ces circuits seront seront également limités à 30 personnes pour un meilleur agrément.



En plus de la Corse, nous proposerons donc un grand tour d'Autriche, un grand Tour d'Espagne et du Portugal et un grand tour de Sicile et des îles éoliennes. De quoi redonner ses lettres de noblesses au voyage en autocar ».



En ce qui concerne l'offre en avion, Voyages Triangle proposera un nouveau circuit inédit à la découverte des Balkans. Partant de Dubrovnik en Croatie, les clients pourront découvrir le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, la Grèce du nord avant de rejoindre (toujours par voie terrestre) Istanbul.



« Nous allons également continuer la gamme de nos « classiques », c’est-à-dire des circuit à départ garanti avec comme nouveauté cette année, la Corse en départ hebdomadaires, un circuit en Vénétie, et un autre combinant Irlande du Nord et République d’Irlande, le tout en vols directs au départ de Toulouse , ajoute Grégory Monna.



Enfin, nous développons une gamme de circuit en « petit groupes », dont le départ est toujours garanti mais limité en nombre de participants (en général 20 pax max) ».



Dans cette gamme serons proposés un circuit Norvège combinant Express Côtier et voyage en train, un circuit Canada limité à 15 pax, un combiné Istanbul et Cappadoce (12 pax max) ou encore un circuit en Chine, une destination qui opère son grand retour après plusieurs années d’absence dans la programmation.