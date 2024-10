Le groupe Go&Live poursuit son expansion

Intégrer l’agence Nouvelles Vagues nous permet de renforcer notre offre et de proposer encore plus de destinations, d'activités et de formules inédites pour les enfants.



Avec son positionnement Nouvelles Vagues vient logiquement compléter nos activités et gagner des parts de marché sur un secteur dynamique, très fragmenté mais également très prometteur,

Nouvelles Vagues va venir étoffer l'offre de séjours de colonies de vacances en France et à l’étranger." a commenté Xavier Obert, Président du groupe Go&Live.Avec ce rachat, le groupe prévoit de faire voyager plus de 130 000 jeunes dans 60 pays sur 5 continents, en 2025.