Go&Live Group vise 80 M€ de chiffre d'affaires en 2024

Oui notre volonté historique est d'accompagner le plus grand nombre de jeunes à partir en séjour à l'étranger et notamment tous les jeunes qui habitent en province.



Nous avons travaillé sur nos transports et préacheminements en autocar ou train afin de rationnaliser les départs de province à destination de la Grande-Bretagne.



Entre le 16 juin et le 25 août 2024, plus de 2 700 enfants âgés de 11 à 18 ans et 185 accompagnateurs transiteront via un hub spécialement créé entre la gare TGV de Lille Europe et la gare de Londres St Pancras International grâce à un dispositif unique, easy2UK.



Nous avons choisi Lille, car nous craignions avec les JO de Paris 2024 que le transport via Paris soit plus compliqué. Il y a eu des annonces alarmistes de la part des politiques sur les éventuelles difficultés dans les transports en Ile-de-France. Nous avons préféré anticiper. Et puis cela présentait aussi une autre facilité avec la proximité des deux gares lilloises : Lille Flandre et Lille Europe.



Nous avons mis en place des charters avec Eurostar et nous avons regroupé les départs de nos deux marques Nacel et CLC (Club Langues et Civilisations), pour lesquelles nous avons réservé entre 550 et 600 places sur chaque week-end de l'été.

Depuis deux ans maintenant, nous avons en effet mis en place à la gare de Saint-Pancras, un hub avec du personnel sur place.



Nous avons une équipe de transféristes qui accompagnent les jeunes qui arrivent d'un peu partout et qui les redispatchent dans les bons groupes vers Londres, et vers toutes les villes qui sont proposées en Grande-Bretagne : Canterbury, Cambridge, Oxford, Brighton, etc.



Cette organisation sera redéployée et étendue aussi au départ des villes moyennes et intermédiaires. Nous avons testé cette année Rodez et Albi pour éprouver le concept.