Post-Covid, Brexit, IA… Go & Live met le cap vers l'avenir

TourMaG - Que représente Go & Live en termes d'activité ?



Xavier Obert : À travers nos six marques, nous faisons voyager un peu plus de 120 000 enfants français vers la France ou l'étranger. Le groupe va atteindre 85 millions d’euros de chiffre d'affaires pour 180 collaborateurs, dont 140 basés à Rodez, dans l'Aveyron.



TourMaG - Vous évoquiez la problématique du pouvoir d'achat, c'est un sujet qui touche tous les opérateurs de voyage...



Xavier Obert : Le budget des familles devient serré. Avec une augmentation naturelle des coûts d'achat, et donc forcément des prix de vente, nous sentons bien, encore une fois de manière disparate entre la France et l'étranger, que certaines destinations deviennent, avec le billet d'avion et le niveau de vie sur place, un peu plus difficiles. Nous allons devoir nous adapter pour les prochaines saisons.



TourMaG - Le ralentissement constaté sur les Etats-Unis en raison de l'élection de Donald Trump chez les opérateurs généralistes, l'avez-vous ressenti également ?



Xavier Obert : Sur les États-Unis, les séjours se vendent très tôt, essentiellement en décembre et janvier. Nous avons constaté peu d'impact, car Trump n'était pas encore au pouvoir. Néanmoins, il y a une baisse quand même sur les États-Unis liée à d'autres éléments comme les incendies à Los Angeles, l'inflation sur les billets d'avion et sur le niveau de vie sur place...



TourMaG - Vous le disiez : il y a l'intelligence artificiel et il y a aussi de nombreuses applis qui permettent d'apprendre les langues. Est-ce que le séjour linguistique est toujours utile ?



Xavier Obert : Le séjour linguistique a toujours sa place, mais sans doute faut-il le faire évoluer et l'aborder de manière un petit peu différente. La durée des séjours a tendance à diminuer, notamment pour des problématiques à la fois de coût et de disponibilité. Néanmoins, dans un processus d'apprentissage d'une langue et d'éducation des jeunes tout simplement, un séjour linguistique apporte énormément de choses.



Il apporte aussi la découverte culturelle, des soft skills, de l'autonomie. Sortir de sa zone de confort, aller vers l'autre, découvrir autre chose... tous ces éléments seront nécessaires à terme dans la vie étudiante et dans la vie professionnelle. C'est toujours un plus dans Parcoursup. Un séjour linguistique a toujours sa place, mais nous devons travailler pour répondre aux attentes des parents.



TourMaG - Vous vendez également la France et les séjours linguistiques à travers la marque American Village. Est ce que vous allez continuer à développer la France ?



Xavier Obert : Je crois profondément que la France est une destination à développer chez nous. Avec American Village, nous proposons des campus en immersion. Avec Sports Elite Jeunes, nous proposons des campus sportifs. Nous développons la France aussi à travers Nouvelles Vagues, sur des colonies de vacances.



La France présente plusieurs avantages : elle permet des séjours plus courts, liés notamment à la distance. Elle permet aussi de proposer des séjours plus abordables en termes de tarif.