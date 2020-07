Voyages scolaires : les opérateurs tirent (très fort) la sonnette d'alarme !

C'est un véritable signal d'alarme que les opérateurs spécialistes des voyages scolaires souhaitent envoyer au gouvernement.



Dans un courrier adressé à Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse le 25 juin dernier, l'Unosel (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et formation en langues) demande au gouvernement "de se positionner au plus vite de façon positive afin d’encourager les établissements scolaires à réenclencher l’intérêt pour les voyages scolaires."



En effet, ces derniers sont interdits jusqu'à nouvel ordre depuis le 29 février 2020 par le Ministère de l'Education nationale, en raison de la crise liée au coronavirus.



"Nous ne pouvons pas nous projeter, regrette Maxime Rey, directeur de VTO Voyages. Les établissements scolaires ne savent pas s'ils pourront voyager à l'automne ou en 2021, ni comment ils pourront voyager. Il y a une totale absence de cadre sur les éventuels protocoles à mettre en place et de consignes. Aucune décision n'est prise".



Un désarroi partagé par Aline Laillé, directrice de Vefe : "nous n'avons aucune réponse. Ce n'est absolument pas leur priorité mais ce silence écrase nos métiers. Les établissements, les parents d'élèves sont frileux, nous avons besoin d'un signal fort".



Ce que veulent ces opérateurs, c'est une réponse claire, uniforme et conjointe du ministère et des rectorats "afin d'éviter les directives individuelles", ajoute Jean Burdin, PDG du ‎Groupe Go&Live et administrateur de l'Unosel.