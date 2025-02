Assurance : des nouveautés pour les voyages scolaires !

Le monde de l'assurance voyage est parfois jugé comme statique, ce n'est pas le cas pour Sarrut Assurances.



Le courtier installé à Quimperlé propose aux spécialistes du voyage scolaire et linguistique deux nouvelles garanties. Le but est d'apporter plus de sécurité sur l'organisation de ce type de voyage et d'activité.



A partir de ce jour, les professionnels pourront protéger leurs groupes face aux risques de défaillance des transporteurs et aux annulations pour cause de grève.



Au sujet de la première garantie, le tour-opérateur ou agent de voyages est couvert des potentielles pertes financières liées à l'annulation d'un séjour.