Voyages scolaires : bientôt plus besoin de passeport pour aller au Royaume-Uni

"Cette baisse très conséquente des séjours au Royaume-Uni peut être directement attribuée au Brexit et à ses conséquences"

"Les nouvelles formalités administratives pour se rendre au Royaume-Uni notamment, pèsent beaucoup sur le choix de la destination d’un voyage scolaire. En effet, la nécessité d’obtenir un passeport pour tous les élèves et encadrants est une contrainte forte pour les enseignants et les parents. Contrainte aggravée pour les élèves de nationalités non européennes, qui ne peuvent désormais plus bénéficier du visa collectif et doivent individuellement faire des démarches longues et coûteuses."

Volume : 163 000 visiteurs pendant le 1er semestre 22023 soit 70% des 6 premiers mois de 2019, et 28% de plus que pour les 6 premiers mois de 2022Valeur : 508 M livres pendant les 6 premiers mois de l'année, soit 30% de plus que pendant les 6 premiers mois de 2019 et 12% de plus qu'en 2022 (6 premiers mois).Selon le baromètre de l'Unosel (du 1er janvier au 30 avril 2023, sur des séjours se déroulant sur l’année civile 2023) le Royaume-Uni n’arrive plus qu’en 2ème position en 2023 avec une baisse des départs toujours très importante (-59% par rapport à 2019)., explique un communiqué de l'association paru en juin dernier.